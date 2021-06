سڑکوں اور پارکس میں نوجوان لڑکیوں کے ساتھ پرینک ویڈیو کے نام پر بدتمیزی کرنے والے ’ علی خان ‘ کو گرفتار کر لیا گیا 

لاہور (ڈیلی پاکستان آن لائن ) آج کل سوشل میڈیا پر ’ پرینک ‘ کے نام پر لوگوں کو تنگ کرتے ہوئے شارٹ ویڈیو ز بنا کر سستی شہرت حاصل کرنے کی کوشش میں کئی افراد حد سے گزر جاتے ہیں اور وہ خواتین کے تقدس کا بھی خیال نہیں کرتے ہیں لیکن اب ان میں سے ایک شخص کے خلاف صحافی نے آواز اٹھائی تو پولیس کے ساتھ حکومت بھی حرکت میں آ گئی ہے اور اسے سلاخوں کے پیچھے پہنچا دیا ۔

تفصیلات کے مطابق علی خان نامی شخص فیس بک پیج ” ویلے لوگ “ پر اس طرح کی پرینک ویڈیو بنا کر شیئر کرتا تھا جس میں وہ طالبعلموں اور پارکس میں موجود نوجوان لڑکیوں کے ساتھ طوفان بدتمیزی برپا کرتا تھا۔ اس نوجوان کی حرکتیں اتنی زیادہ بڑھ گئیں تھیں کہ اسے روکنا ناگزیر ہو چکا تھا، صحافی ثاقب راجہ نے اس کے خلاف آواز اٹھائی اور کہا کہ میں اس وقت تک نہیں رکوں گا جب تک اس شخص کو سلاخوں کے پیچھے نہ پہنچا دوں ۔

Terrified. No one stopping this Mentality ill person and trust me i won't stop until he's behind the bar. Totally boiling look at the poor daughter how scared she is https://t.co/7okgRb8DFq pic.twitter.com/R8Uja6jW0Y