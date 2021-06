سرفراز احمد سے جھگڑے کے بعد شاہین آفریدی نے اپنی غلطی مان کر معافی مانگ لی 

لاہور (ڈیلی پاکستان آن لائن ) پاکستان سپر لیگ (پی ایس ایل) میں لاہور قلندرز کی نمائندگی کرنے والے فاسٹ باولر شاہین شاہ آفریدی نے میچ میں الجھنے پر کوئٹہ گلیڈی ایٹرز کے کپتان سرفراز احمد سے معافی مانگ لی۔

مائیکرو بلاگنگ ویب سائٹ ٹوئٹرپر انہوں نے کہا کہ سرفراز احمد ہمارے لیے قابل فخر ہیں، وہ میرے ہمیشہ کپتان رہیں گے،کھیل کے دوران جو کچھ بھی ہوا وہ لمحہ جوش والا تھا۔ انہوں نے کہا کہ مجھے سینئر کی عزت کرتے ہوئے خاموش رہنا چاہیے تھا، میں ہمیشہ اپنے سینئرز کا احترام کرتا ہوں۔ شاہین شاہ آفریدی نے کوئٹہ گلیڈی ایٹرز کے کپتان سرفراز احمد کے لیے نیک خواہشات کا اظہار کیا۔

واضح رہے کہ پی ایس ایل کے میچ میں شاہین آفریدی کی ایک تیز گیند سرفراز احمد کے ہیلمٹ پر لگ گئی تھی جس کے بعد دونوں کھلاڑی آپس میں الجھ پڑے تھے ۔

Saifi bhai is the pride of all of us. He was and will always remain a captain for me. Whatever happened in the game that day was heat of the moment. I should have stayed quiet in respect of him. I have always respected my seniors and pray and wish the best for @SarfarazA_54 bhai. pic.twitter.com/sbwMj1Owyw