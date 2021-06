شاندار سینچری کے بعد عثمان خواجہ کا جشن، ویڈیو دیکھیں

Hundred for captain Usman Khawaja, on the birthday of his wife, he scored 105 runs on just 56 deliveries and Islamabad United finished with 247-2 which is the highest ever total in the history of PSL. ???????????? #IUvPZ #PSL6 #HBLPSL6 pic.twitter.com/XGSv3tFLAP