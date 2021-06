شہباز شریف بھی پی ایس ایل  کے دیوانے نکلے

لاہور(ڈیلی پاکستان آن لائن )اپوزیشن لیڈر قومی اسمبلی شہباز شریف بھی پاکستان سپر لیگ( پی ایس ایل)6 کے دیوانے نکلے۔

پوری قوم کی طرح پی ایس ایل نے اسوقت سیاستدانوں کو بھی اپنے سحر میں جھکڑا ہوا ہے۔ شہباز شریف نے اسلام آباد یونائیٹڈ اور پشاور زلمی کے میچ پر تبصرہ کرتے ہوئے کہا ہے کہ عاکف جاوید مجھے بالکل عاقب جاوید کی طرح لگے ہیں۔اسلام آباد یونائیٹڈ کو جیت مبارک ہو، اچھا میچ ہوا۔

واضح رہے کہ ہائی سکورنگ میچ میں اسلام آباد یونائیٹڈ نے پشاور زلمی کو 15 رنز سے شکست دی ہے۔

Akif reminded of Aaqib Javed in his last over.. congrats to the United ... Great match!