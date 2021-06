شاہین آفریدی کے معافی مانگنے پر سرفراز احمد کا رد عمل بھی سامنے آگیا

کراچی(ڈیلی پاکستان آن لائن ) قومی ٹیم کے سابق کپتان سرفراز احمد نے شاہین آفریدی کی جانب سے معافی مانگنے پر رد عمل دے دیا ۔مائیکرو بلاگنگ ویب سائٹ ٹوئٹر پر سرفراز احمد نے شاہین آفریدی کے لیے نیک خواہشات کا اظہار کیا ۔انہوں نے کہا کہ میدان میں جو کچھ ہوا وہ میدان میں ہی رہنا چاہیے۔سرفراز احمد نے لکھا کہ آپ پاکستان کے سٹار اور میرے چھوٹے بھائی کی طرح ہو، اللہ تمہیں مزید کامیابیاں عطا فرمائیں۔

اس سے قبل شاہین آفریدی نے کہا تھا کہ سرفراز احمد ہمارے لیے قابل فخر ہیں، وہ میرے ہمیشہ کپتان رہیں گے،کھیل کے دوران جو کچھ بھی ہوا وہ لمحہ جوش والا تھا۔ ان کا کہنا تھا کہ مجھے سینئر کی عزت کرتے ہوئے خاموش رہنا چاہیے تھا، میں ہمیشہ اپنے سینئرز کا احترام کرتا ہوں۔ شاہین شاہ آفریدی نے کوئٹہ گلیڈی ایٹرز کے کپتان سرفراز احمد کے لیے نیک خواہشات کا اظہار کیا۔واضح رہے کہ پی ایس ایل کے میچ کے دوران شاہین آفریدی کی ایک گیند سرفراز احمد کے ہیلمٹ پر لگ گئی تھی جس کے بعد دونوںکھلاڑیوں کے درمیان جھگڑا ہو گیا تھا ۔

It’s all good bro.

Whatever happened in the field it should stay in the field.

You are the star of Pakistan too.

May Allah give you more success in life. You are little brother to me .All is well ???????? https://t.co/zmRY2a72Em