بھارتی فوج میں بھرتیوں کے نئے نظام کیخلاف پرتشدد مظاہرے، متعدد ٹرینیں نذر آتش

نئی دلی (ویب ڈیسک) بھارت میں فوج میں بھرتیوں کے نئے نظام پر احتجاجی مظاہرے شروع ہوگئے۔غیر ملکی خبر رساں ایجنسی کے مطابق بھارتی ریاستوں بہار، ہریانہ، مدھیہ پردیش میں مظاہرین نے متعدد ٹرینوں کو نذر آتش کردیا۔

جیو نیوز کے مطابق بہار میں مظاہرین نے سرکاری عمارتوں میں داخل ہونے کی کوشش کی اور بہار کے شہر نوادا میں بی جے پی کا دفتر نذرآتش کردیا۔ پولیس نے مظاہرین کو منتشر کرنے کیلئے آنسو گیس کی شیلنگ کی۔ اطلاعات کے مطابق بہار کے ریلوے اسٹیشنز پر پولیس کی اضافی نفری تعینات کردی گئی ہے جبکہ کشیدگی کی وجہ سے دو درجن ٹرینیں منسوخ کردی گئی ہیں۔

#Bihar | A passenger train was set ablaze at Chhapra in Saran district as protests against the Agnipath scheme for short-term induction of personnel in the armed forces escalated

Read https://t.co/lqlRYn2WuL pic.twitter.com/rAWdRsMmX8