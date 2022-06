 شان شاہد کرکٹر بابراعظم کی عاجزی کے معترف ہوگئے

لاہور (آئی این پی) فلمسٹار شان شاہد قومی کرکٹ ٹیم کے کپتان بابراعظم کی عاجزی کے معترف ہوگئے۔

شان شاہد نے مائیکروبلاگنگ ویب سائٹ ٹوئٹر پر بیٹنگ میں آئی سی سی کی نئی رینکنگ میں بابراعظم کی بدستور نمبر ون پوزیشن برقرار رہنے پر خوشی کا اظہار کیا ہے۔انہوں نے اپنے ٹوئٹ میں لکھا کہ بابراعظم آپ ہمارے لیے ہمیشہ سے قابلِ فخر رہے ہیں۔

انہوں نے قومی کرکٹ ٹیم کے کپتان کے اخلاق کی تعریف کرتے ہوئے لکھا کہ آپ بہت عاجزانہ مزاج کے مالک سپر سٹار ہیں، میری دعا ہے کہ اللہ ہمیشہ آپ کے ساتھ ہو، اور آپ کو اپنی رحمتوں سے نوازے ۔

#BaberAzam brother you make us ???????? proud all the time . The most humble superstar .. may ALLAH be with you , and may he always shine his blessings on you #ourpride , #respect #pakistanNo1 pic.twitter.com/uyrlLFS9Ca