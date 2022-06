ممبئی (آئی این پی)بھارتی اداکار اور نامور سنگر گپی گریوال کو ہمایوں سعید کی فلم لندن نہیں جاﺅں گا کا ٹریلر پسند آگیا۔

گپی گریوال نے سوشل میڈیا پر اپنی ایک پوسٹ میں ہمایوں سعید اور مہوش حیات کی فلم لندن نہیں جاﺅں گا کے ٹریلر کو سراہا اور نیک خواہشات کا اظہار بھی کیا۔

واضح رہے کہ ہمایوں سعید اور مہوش حیات کی رومانٹک کامیڈی فلم لندن نہیں جاﺅں گا کو عید لاضحی پر نمائش کے لئے پیش کیا جائے گا۔

#LondonNahiJaunga trailer looks amazing bro @iamhumayunsaeed

All the best ????@MehwishHayat