فیٹف کی گرے لسٹ کا معاملہ، عمران خان کے بڑے ناقد منصور علی خان نے کریڈٹ سابق حکومت کو دے دیا

اسلام آباد (ڈیلی پاکستان آن لائن) عمران خان حکومت کے بڑے ناقد سمجھے جانے والے اینکر پرسن منصور علی خان نے فنانشل ایکشن ٹاسک فورس (فیٹف) کے ایکشن پلان پر عملدرآمد کا کریڈٹ سابق حکومت کو دے دیا۔

اپنے ایک ٹویٹ میں منصور علی خان نے کہا کہ پاکستان کا نام فیٹف کی گرے لسٹ سے نکلنے میں چند قدم کی دوری رہ گئی ہے، اس کا کریڈٹ سابق وزیر حماد اظہر اور پی ٹی آئی کی ٹیم کو دینا چاہیے جنہوں نے اسے ممکن بنایا۔

خیال رہے کہ فیٹف نے پاکستان کے ایکشن پلان کو مکمل قرار دیتے ہوئے کہا ہے کہ پاکستان نے تمام 34 نکات پر عملدرآمد کرلیا ہے اور اب اسے مزید کچھ کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ فیٹف کا کہنا ہے کہ ان کی ٹیم آن سائٹ پاکستان کا دورہ کرکے ایکشن پلان پر عملدرآمد کی تصدیق کرے گی جس کے بعد پاکستان کو گرے لسٹ سے نکالا جائے گا۔

Pakistan’s exit from @FATFNews Grey List is only a few steps away. Credit should be given to @Hammad_Azhar and PTI’s team for making it a possibility.