کوئی کار نہیں نہ ہی کوئی گھوڑا، دولہا ٹریکٹر پر دلہن کو بیاہنے پہنچ گیا

نئی دہلی(مانیٹرنگ ڈیسک) کوئی دولہا سجی سجائی کار میں تو کوئی گھوڑے پر اپنی دلہن بیاہنے جاتا ہے تاہم آپ کو یہ سن کر سخت حیرت ہو گی کہ بھارت میں ایک دولہا ٹریکٹر پر اپنی دلہن کو بیاہنے پہنچ گیا۔ انڈیا ٹائمز کے مطابق یہ انوکھی بارات ریاست راجستھان کے ضلع باڑ میر میں دیکھی گئی جس میں تمام باراتی ٹریکٹروں پر سوار تھے۔

پرکاش چوہدری نامی اس دولہا کی بارات میں کل 51ٹریکٹر شامل تھے، جن پر 200کے لگ بھگ باراتی سوار تھے۔ دولہا نے بتایا کہ ان کے خاندان والوں کے پاس 30کے قریب ٹریکٹر تھے، باقی کا انتظام اس نے اپنے دوستوں کی مدد سے کیا۔ 51ٹریکٹروں پر باراتی 51کلومیٹر سفر کرکے دلہن کے گاﺅں پہنچے تو گاﺅں والے دنگ رہ گئے۔

#WATCH | Rajasthan: A bridegroom arrived with 51 tractors as part of his wedding procession, from Sewniyala to Borwa village in Barmer district. The 1-km long wedding procession had around 150 guests and was led by the bridegroom who himself was driving a tractor. (08.06.2022) pic.twitter.com/euK16AO9LQ