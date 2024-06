 ایک دن اچانک لال بھبھوکا چہرے پر پر اسرار سی مسکراہٹ دیکھی، وہ بڑی بے چینی سے کرسی پر بیٹھا پہلو بدل رہا تھا، وہ سر جھکائے کام میں مگن تھی

مصنف:محمد سعید جاوید

قسط:304

ایک دن اچانک میں نے دیوان کے لال بھبھوکا چہرے پر ایک پر اسرار سی مسکراہٹ دیکھی، وہ بڑی بے چینی سے کرسی پر بیٹھا پہلو بدل رہا تھا۔ ایملی سر جھکائے اپنے کام میں مگن تھی، میری چھٹی حس کہہ رہی تھی کہ آج کچھ نہ کچھ ہو رہے گا۔ میں نے بھی پوری عیاری سے نظریں کاغذوں پر اور کان اُن کی طرف لگا دیئے۔ دیوان سخت اذیت میں مبتلا تھا وہ بار بار ہونٹوں پر زبان پھیر رہا تھا۔ واضح طور پر وہ ایملی کو کچھ خاص کہنا چاہ رہا تھا، لیکن کم ہمتی کی وجہ سے ایسا کر نہیں پا رہا تھا۔ پھر میں نے دیکھا کہ اس نے اپنے لڑکھڑاتے ہوئے اعتماد کے ساتھ ایملی کو مخاطب کرتے ہوئے آہستگی سے اپنی گلابی انگلش میں کہا:

”Emili, yushtarday you were looking too much beautiful“

یہ کہہ کر اس نے جلدی سے سر جھکا لیا، اس کا چہرہ سرخ ہوگیا تھا۔ یہ سن کر ایملی پہلے تو بھونچکا رہ گئی پھر مسکرائی اور کہنے لگی:

"What about today Dewan!!!"کیا آج میں اچھی نہیں لگ رہی ہوں!!“

وہ کچھ جواب نہ دے سکا اور نظریں جھکا کر بیٹھ گیا۔ وہ بے چارہ سمجھا تھا کہ جب میں یہ کہوں گا کہ کل تم بہت اچھی لگ رہی تھی، تو شاید اسکے اظہارمیں ایک دن کی تاخیرکی وجہ سے میری گستاخی یا جرم کی سنگینی کسی حد تک کم ہو جائے گی۔ لیکن بات کچھ بنی نہیں، میں کوشش کے باوجود اپنی ہنسی نہ روک سکا۔ اس کی نظر مجھ پر پڑی تو وہ اور زیادہ گھبرا گیا اور پھرکسی کام کے بہانے وہاں سے اٹھ گیا اور بڑی دیر تک واپس ہی نہ آیا۔اور جب آیا بھی تو کچھ عرصہ تک مجھ سے آنکھ ملانے سے انکاری رہا۔

اسی طرح ایک دفعہ ایک انتہائی خوبصورت گوری نرس اپنے سفری الاؤنس کی وصولی کے لیے دیوان کے پاس آئی۔ جب وہ اس کے میز پر جھکی چیک کی رسید پر دستخط کر رہی تھی، تو دیوان نہ جانے ”کیا“ دیکھنے کے لیے کرسی سے اٹھا اور پھر وہ اٹھتا ہی چلا گیا، جب اس تانکا جھانکی سے فراغت ہوئی اور وہ دوبارہ اپنی نشست پر بیٹھنے کے لیے پیچھے ہٹا تو پہیوں والی کرسی پلاسٹک کی شیٹ پر کھسک کر قدرے پیچھے چلی گئی تھی، جس کا اسے بروقت احساس نہ ہو سکا، پھروہی ہوا جو ایسے موقعوں پر ہوتا ہے، موصوف پیٹھ کے بل دھڑام سے نیچے آگرے۔ایملی گھبرا کر اٹھی اور منہ پر ہاتھ رکھ کر اپنی ہنسی کو چھپاتی ہوئی بولی:

? " " What exactly you were trying to do Dewan

دیوان کیا جواب دیتا، دو خوبصورت گوری خواتین کے سامنے اس سے زیادہ بے عزتی بھلا اور کیا ہو سکتی تھی۔ خاص طور پر اپنی یک طرفہ محبت ایملی سے تو اس حادثے کے بعد وہ آنکھ بھی نہیں ملا پا رہا تھا۔ یہ سب کچھ بھی میرے سامنے ہی ہوا تھا اور میں نے دونوں کے چہرے سرخ ہوتے دیکھے تھے، دیوان شرمندگی سے اور امریکی دوشیزہ اایملی ہنس ہنس کر لال ہو گئی تھی۔ پھرسارا دن وہ بار بار دیوان کو معنی خیزنظروں سے دیکھتی اور مسکراتی رہی۔(جاری ہے)

نوٹ: یہ کتاب ”بُک ہوم“ نے شائع کی ہے (جملہ حقوق محفوط ہیں)ادارے کا مصنف کی آراء سے متفق ہونا ضروری نہیں۔