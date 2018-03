بہاولپور: پی ٹی آئی خواتین نے عائشہ گلالئی پر انڈے اور ٹماٹر پھینک دیئے

بہاولپور(ڈیلی پاکستان آن لائن) رکن قومی اسمبلی عائشہ گلالئی کی بہاولپور آمد پر پاکستان تحریک انصاف (پی ٹی آئی) کی خواتین کی جانب سے عائشہ گلالئی پر انڈے اور ٹماٹر پھینکے گئے۔

نجی ٹی وی چینل جیو نیوز کے مطابق عائشہ گلالئی 'صوبہ بہاولپور بحالی تحریک' کی دعوت پر بہاولپور کے مقامی ہوٹل میں پریس کانفرنس کرنے کےلئے پہنچیں تو پہلے سے منتظر پی ٹی آئی کی خواتین نے گلالئی پر انڈے اور ٹماٹر پھینکنا شروع کر دیئے۔

پی ٹی آئی کی خواتین اور کارکنوں کی جانب سے 'گو گلالئی گو' کے نعرے بھی لگائے گئے۔

جس کے جواب میں 'صوبہ بہاولپور بحالی تحریک' کے کارکنوں اور گلالئی کے میزبانوں نے 'گو عمران گو' اور 'رو عمران رو' کے نعرے لگائے۔

بعدازاں میڈیا سے بات کرتے ہوئے عائشہ گلالئی کا کہنا تھا کہ ان کی پارٹی صوبہ بہاولپور کی بحالی کی تحریک کی حمایت کرے گی۔ان کا مزید کہنا تھا کہ نئے صوبے بننے سے وفاق کو مضبوطی ملے گی۔

عائشہ گلالئی نے کہا کہ ان کی نئی پارٹی 'تحریک انصاف-جی' میں شامل لفظ 'جی' انگریزی میں ان کے نام کے پہلے حرف کو نہیں بلکہ مہذب انداز میں جواب دینے کو ظاہر کرتا ہے اور یہ پارٹی ملک میں تہذیب کی سیاست کو فروغ دے گی۔

Viral: Ayesha Gulalai welcomed by Eggs' attack and 'Go Gualai Go' slogans in Bahawalpur (Punjab) pic.twitter.com/4g5vVh3hN7