”پچھلے سال کی طرح اس مرتبہ بھی۔۔۔“ پشاور زلمی کے مالک جاوید آفریدی نے پاکستانیوں کو سب سے بڑی خوشخبری سنا دی، ایسا اعلان کر دیا کہ آپ خوشی سے اچھل پڑیں گے

شارجہ (ڈیلی پاکستان آن لائن) پاکستان سپر لیگ (پی ایس ایل) میں پشاور زلمی نے پلے آف کیلئے کوالیفائی کر لیا ہے اور اس کیساتھ ہی پشاور زلمی کے مالک جاوید آفریدی نے بھی پاکستانیوں کو بڑی خوشخبری سنا دی ہے۔

جاوید آفریدی نے سماجی رابطوں کی ویب سائٹ ٹوئٹر پر جاری اپنے پیغام میں اعلان کیا کہ گزشتہ دو سیزنز کی طرح اس سال بھی پشاور زلمی کا پورا سکواڈ پاکستان آ رہا ہے۔

انہوں نے اپنے پیغام میں لکھا ”پی ایس ایل ٹو فائنل کی طرح پی ایس ایل تھری کیلئے بھی پشاور زلمی کے تمام غیر ملکی کرکٹرز پاکستان آ رہے ہیں جن کا میں شکریہ ادا کرتا ہوں۔ لاہور کے دونوں پلے آف اور کراچی فائنل کیلئے پاکستان اور پی سی بی کو پشاور زلمی کی جانب سے گڈ لک۔“

صارفین کی جانب سے اس اعلان پر خوشی کا اظہار کیا گیا اور ذیشان نامی صارف نے لکھا ”یہ بہت اچھی خبر ہے“



گوہر گل نے لکھا ” بہت زبردست“



ندیم اسلم نے پشاور زلمی کیساتھ محبت کا اظہار کرتے ہوئے لکھا ”پی ایس ایل تھری کی ٹرافی کہہ رہی ہے کہ میں نے پشاور جانا ہے تو انشاءاللہ ہم لے کے جائیں گے“



ابتسام شیخ نے لکھا ”انشاءاللہ ہم پی ایس ایل تھری کے چیمپئن بھی بنیں گے“

INSHAALLAH WE WILL BE THE CHAMPION OF PSL 3