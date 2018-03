لاہور قلندر سے جیت کے بعد ہوٹل میں واپس جاتے ہوئے ڈیرن سیمی نے وہاب ریاض کو نئے سٹائل کی مونچھیں رکھنے پر ایسی جگت مار دی کہ فاسٹ باولر نے کھسیانے ہو کر منہ ہی چھپا لیا ،ویڈیو دیکھ کر آپ بھی بے اختیا ر ہنس پڑیں گے

شارجہ (ڈیلی پاکستان آن لائن )پی ایس ایل کے تیسرے ایڈیشن میں فاسٹ باولر وہاب ریاض کی گیند بازی سے زیادہ ان کئی نئی مونچھوں کا چرچا ہوا جس پر سوشل میڈ یا صارفین نے ان کی خوب درگت بنائی ،اب پشاور زلمی کے کپتان ڈیرن سیمی نے بھی وہاب ریاض کی مونچھوں خوب لطف اٹھا یا ۔

گزشتہ روز لاہور قلندر سے جیت کے بعد ہوٹل واپس جاتے ہوئے ڈیرن سیمی نے سنیپ چیٹ اکاﺅنٹ پر لائیو ویڈیو بنائی جس میں وہ وہاب ریاض کی مونچھوں پر کھلکھلا کر ہنس رہے ہیں جبکہ پاکستانی فاسٹ باولر اپنی مونچھوں پر کچھ کچھ شرمندہ دکھائی دے رہے ہیں ۔ویڈیو میں وہاب ریاض اپنا منہ چھپا رہے ہیں جس پر ڈیرن سیمی نے کہا مجھے اپنا منہ دکھاﺅ،وہاب ریاض نے منہ اوپر کر کے کہا کہ میں تھکاہوا ہوں ،یہ کہہ کر وہاب ریاض نے ایک بار پھر اپنا منہ چھپا لیا ۔اس موقع پر ڈیرن سیمی نے کہا کہ میں نے اپنی پوری زندگی میں اس سے خراب مونچھیں نہیں دیکھیں۔زلمی کے کپتان کی اس بات پر وہاب ریاض نے انہیں کہا کہ آپ میرے سے جل رہے ہیں ۔

واضح رہے کہ پی ایس ایل کے آغاز میں جب وہاب ریاض اپنی نئی مونچھوں کے سٹائل کے ساتھ جلوہ گر ہوئے تو لوگوں نے شدید حیرانگی کا اظہار کیا جبکہ سوشل میڈ یا صارفین نے ان پر خوب تنقید بھی کی تھی ۔وہاب ریاض سے پہلے فاسٹ آسٹریلوی باولر مچل جانسن نے بھی اسی طرح کی مونچھیں رکھی تھیں ۔

ویڈیو دیکھیں

‘That’s the worst mustache I’ve ever seen in my life!’



- Sammy to Wahab Riaz. pic.twitter.com/i7QXtbKtIU