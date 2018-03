” مریم نوازآپ کا شکریہ کہ آپ نے مجھے یہ لیموزین گاڑی بھیجی تاکہ۔۔۔ “ اس آدمی نے سوشل میڈیا پر ایسی بات کہہ دی کہ طوفان آگیا

کینبرا (ڈیلی پاکستان آن لائن)مختلف سیاسی جماعتیں اپنے کارکنان اور زیادہ ووٹ رکھنے والے خاندانوں کو بھی نوازتی ہیں اوراس سے ممکنہ طورپر تمام پاکستانی اتفاق کریں گے لیکن ایک شہری نے سوشل میڈیا پر مریم نواز کا شکریہ ادا کرتے ہوئے ایسی بات کہہ دی کہ طوفان آگیا۔

رانامحمد شا ہ زیب نے مائیکروبلاگنگ ویب سائٹ ٹوئٹر پر تصاویر شیئرکرتے ہوئے دعویٰ کیا کہ ’پاکستان مسلم لیگ ن کی سوشل میڈیا ٹیم کی میٹنگ میں شرکت کیلئے کراﺅن ملبورن (آسٹریلیا) کیلئے روانہ ہورہاہوں، مریم نواز ! حیران کن طورپر یہ گاڑی مجھے لینے کے لیے بھیجنے کا شکریہ “۔

Leaving for PMLN SMT meeting tonight at The Crown Melbourne

Thank you @MaryamNSharif for sending this amazing Extended Hummer to pick me up !! pic.twitter.com/sB83RjrpMI