”پیٹرسن، روئے، روسو اور واٹسن نہیں تو کیا ہوا۔۔۔“ کوئٹہ گلیڈی ایٹرز نے ایسے نئے غیر ملکی کھلاڑیوں ٹیم میں شامل کر لئے کہ باقی ٹیموں کے پسینے چھوٹ گئے، نام جان کر آپ بھی بے اختیار کہہ اٹھیں گے ”اب گلیڈی ایٹرز کو ہرا کر دکھاؤ“

شارجہ (ڈیلی پاکستان آن لائن) پاکستان سپر لیگ (پی ایس ایل) کے پلے آف مرحلے کیلئے کوئٹہ گلیڈی ایٹرز کی ٹیم میں شامل غیر ملکی کھلاڑیوں کے دورہ پاکستان کے انکار کے بعد نئے کھلاڑیوں کا انتخاب کر لیا گیا ہے۔

پلے آف مرحلے میں پہنچنے والی پشاور زلمی کے سکواڈ میں شامل تمام غیر ملکی کھلاڑی پاکستان آ رہے ہیں جبکہ کراچی کنگز کے 7 میں سے 6 کھلاڑیوں نے پاکستان آنے پر رضامندی ظاہر کر دی۔

اسلام آباد یونائیٹڈ کی جانب سے تاحال کوئی اعلان نہیں کیا گیا جبکہ کوئٹہ گلیڈی ایٹرز کو گزشتہ سال کی طرح اس سال بھی غیر ملکی کھلاڑیوں کے حوالے سے مشکلات کا سامنا کرنا پڑا کیونکہ اہم کھلاڑیوں کیوین پیٹرسن، شین واٹسن، ریلی روسو اور جیسن روئے نے پاکستان آنے سے انکار کر دیا۔

1/2 Mentor Sir Vivian Richards, Fielding Coach @JulienFountain & all-rounder @chrisgreen_93 will join us later in Lahore pic.twitter.com/Sc6Z1rawTl