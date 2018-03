کیون پیٹرسن کا کرکٹ سے ریٹائرمنٹ کا اعلان

لندن(ڈیلی پاکستان آن لائن)انگلینڈ کے مایہ ناز بلے باز کیون پیٹرسن نے کرکٹ سے ریٹائرمنٹ کا فیصلہ کر لیا اور اپنی ساری توانائیاں گینڈوں کی زمین سے ناپید ہونے سے بچانے کے لئے صرف کرنے کا فیصلہ کیا



سوشل میڈیا اکاﺅنٹ پر انہوں نے ریٹائرمنٹ لینے کا فیصلہ 16مار چ کو ایک ٹوئٹ سے کیا جس میں انہوں نے لکھا تھا کہ ”بوٹس اپ“اور آپ کا شکریہ!



اس کے بعدانہوں نے ایک اور ٹوئٹ کی جس میں ان کا کہنا تھا کہ وہ اب فیملی کو وقت دیں گیں اور گالف کھیلیں گیں۔



ایک اور پیغام میں انہوں نے اپنی کارکردگی کے حوالے سے بتا یا۔



کیون پیٹرسن کا سوشل میڈیا اکاﺅنٹ پر کہنا تھا کہ لوگ مجھ سے پوچھ رہے ہیں کہ میں اب کیا کرنے جارہا ہوں ؟تو میں زندگی میں اسی جذبے اور سخت محنت سے گینڈوں کو زمین سے ناپید ہونے کے لئے اپنی توانائیاں صرف کروں گا۔

Lots asking what I’m going to do next...I’m going to take the same passion & hard work into trying to save rhinos from extinction.



If we all help, it’ll be greater than any of our achievements in any walk of life!



Let’s do this, team! #SORAI