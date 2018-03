افغان صدر کی وزیراعظم شاہد خاقان عباسی کو دورہ افغانستان کی دعوت

کابل(ڈیلی پاکستان آن لائن)افغانستان کے صدر اشرف غنی نے وزیراعظم شاہد خاقان عباسی کو کابل کا سرکاری دورہ کرنے کی دعوت دیدی۔

افغان میڈیا کے مطابق مشیرقومی سلامتی ناصر جنجوعہ نے وفد کے ہمراہ کابل میں افغان صدر اشرف غنی سے ملاقات کی جس میں افغان امن عمل سمیت دوطرفہ امور پر بات چیت کی گئی۔

Today, I received Pakistani NSA at Dilkusha palace. As a follow up to #Kabul process, I have extended an official invitation to Pakistani Prime Minister to visit #Afghanistan. This is to initiate state to state comprehensive dialogue. pic.twitter.com/3LuN3tJFq3