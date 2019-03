نیوزی لینڈ کی مساجد پر حملے لیکن موقع پر موجود بنگلہ دیشی کرکٹ ٹیم اب کہاں ہے؟ خبرآگئی

ڈھاکا(ویب ڈیسک) کرائسٹ چرچ میں ہونے والے دہشت گردانہ حملے میں نقصان سے بال بال بچ جانے والی بنگلا دیشی ٹیم اپنے وطن پہنچ گئی۔گزشتہ روز کرائسٹ چرچ کی دو مساجد میں دہشت گرد حملوں میں 50 افراد جاں بحق اور متعدد زخمی ہو گئے تھے۔ایک مسجد میں بنگلا دیشی ٹیم کے کھلاڑی بھی پہنچنے تھے تاہم وہ حملے میں کسی قسم کے نقصان سے محفوظ رہے۔

The Bangladesh Team has arrived at Hazrat Shahjalal International Airport, Dhaka today (Saturday) at BST 22h40. pic.twitter.com/bNg6sj2T3x