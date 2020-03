پی ایس ایل کے باقی میچز ملتوی لیکن اب ٹرافی کسے ملنی چاہئے؟شاہد آفریدی نے دلچسپ مشورہ دے دیا

کراچی(ڈیلی پاکستان آن لائن)پی ایس ایل کے باقی میچز ملتوی لیکن اب ٹرافی کسے ملنی چاہئے۔ بوم بوم آفریدی نے دلچسپ مشور ہ دے دیا۔سماجی رابطے کی ویب سائٹ ٹویٹر پر دیئے گئے ایک بیان میں شاہد آفریدی نے کہا کہ پی ایس ایل کا یہ اختتام دیکھ کر دکھ ہوا تاہم صحت اور حفاظت سب سے پہلے ہیں خصوصا ان کیلئے جنہیں اپنے گھروں کو واپس جانا ہے۔شاید یہ پہلے ہوجانا چاہئے تھا۔جہاں تک بات ہے ٹرافی کی تو ٹرافی اس ٹیم کو دے دیں جو پوائنٹس ٹیبل پر سب سے اوپر ہے۔ملتان سلطانز

Sad to see the PSL end, but health and safety of all concerned is the key, esp those who are travelling back to their homes.Perhaps the decision could have been taken earlier, with regards to the trophy...well the table-topper should be handed the trophy? ???? @MultanSultans