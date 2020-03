”کرونا وائرس بڑی عمر کے افراد کو زیادہ متاثر کرتا ہے اس لئے ٹرافی ملتان سلطانز کو دیدی جائے کیونکہ۔۔۔“ روی بوپارا نے ایسی بات کہہ دی کہ آپ بھی ہنسی سے لوٹ پوٹ ہو جائیں

لاہور (ڈیلی پاکستان آن لائن) پاکستان کرکٹ بورڈ (پی سی بی) نے کورونا وائرس کے پیش نظر پاکستان سپر لیگ (پی ایس ایل) کے سیمی فائنلز اور فائنل میچ ملتوی کرنے کا فیصلہ کر لیا ہے جس پر شائقین کرکٹ اور کھلاڑی افسردہ تو ضرور ہیں مگر اس فیصلے کو درست قرار دے رہے ہیں۔

تفصیلات کے مطابق پی ایس ایل فائیو کا پہلا سیمی فائنل میچ آج ملتان سلطانز اور کراچی کنگز کے درمیان کھیلا جانا تھا جبکہ دوسرا سیمی فائنل کراچی کنگز اور لاہور قلندرز کے درمیان شیڈول تھے تاہم ٹورنامنٹ کو ہی ملتوی کر دیا گیا ہے اور اب نئی تاریخوں کا اعلان بعد میں کیا جائے گا لیکن روی ملتان سلطانز کے کھلاڑی روی بوپارا نے ایک ایسی بات کو مدنظر رکھتے ہوئے ٹرافی دینے کا مطالبہ کیا ہے کہ آپ بھی ہنسی سے لوٹ پوٹ ہو جائیں گے۔

پی ایس ایل 2020 ءمیں ملتان سلطانز کی نمائندگی کرنے والے روی بوپارا نے سماجی رابطوں کی ویب سائٹ ٹوئٹر پر جاری اپنے پیغام میں لکھا ”چونکہ بڑی عمر کے لوگوں کا کورونا وائرس سے متاثر ہونے کا خطرہ زیادہ ہے اس لئے جس ٹیم کی اوسط عمر زیادہ ہے اسے ٹرافی دیدی جائے۔“

As the elderly are more vulnerable to the Coronavirus it’s only fair the oldest average age team in the @thePSLt20 take the trophy. #PSL5 @MultanSultans