”ہم پی ایس ایل کا ایسا خاتمہ تو نہیں چاہتے تھے اور۔۔۔” سہیل تنویر بھی میدان میں آ گئے

لاہور (ڈیلی پاکستان آن لائن) پاکستان کے فاسٹ باﺅلر اور پاکستان سپر لیگ (پی ایس ایل) میں ملتان سلطانز کی نمائندگی کرنے والے سہیل تنویر نے پی ایس ایل ملتوی ہونے پر افسوس کا اظہار کرتے ہوئے کہا ہے کہ وہ ٹورنامنٹ کامیاب بنانے پر تمام سٹیک ہولڈرز کا شکریہ ادا کرتے ہیں۔

تفصیلات کے مطابق پاکستان کرکٹ بورڈ (پی سی بی) نے کورونا وائرس کے باعث پی ایس ایل کے سیمی فائنلز اور فائنل منسوخ کر دیا ہے جس کی نئی تاریخوں کا اعلان بعد میں کیا جائے گا جس پر شائقین کرکٹ اور کھلاڑی افسردہ تو ضرور ہیں مگر اس فیصلے کو بھی درست قرار دے رہے ہیں کہ انسانی زندگی کی حفاظت اولین ترجیح ہے۔

ملتان سلطانز کے فاسٹ باﺅلر سہیل تنویر نے سماجی رابطوں کی ویب سائٹ ٹوئٹر پر جاری اپنے پیغام میں لکھا ”ہم سب ہی پی ایس ایل کے پانچویں سیزن کا ایسا اختتام نہیں چاہتے تھے لیکن انسانی زندگی سب سے پہلے ہیں۔ مسلح افواج اور پردے کے پیچھے کام کرنے والے ان تمام افراد کا شکریہ ادا کرتا ہوں جنہوں نے پاکستان میں لیگ کے انعقاد کو کامیاب بنایا جبکہ ملتان سلطانز کے مداحوں کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں جنہوں نے بے حد سپورٹ کیا، سب سے درخواست ہے کہ وہ محفوظ رہیں۔“

Not the way we all wanted @thePSLt20 to be ended but yes safety of lives comes first,thanks to the armed forces and everyone who worked behind the scene to make PSL successfully happen in Pakistan,thanks to @MultanSultans fans for support and love to the team..stay safe everyone