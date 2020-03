”کورونا سے بچنے کیلئے صرف ہاتھ دھونے ضروری نہیں بلکہ۔۔۔“ شنیرا اکرم نے انتہائی اہم بات بتا دی، جان کر آپ بھی فوراً عمل کریں گے

لاہور (ڈیلی پاکستان آن لائن) پاکستان کے مایہ ناز سابق کپتان وسیم اکرم کی اہلیہ شنیرا اکرم نے کورونا وائرس سے بچاﺅ کیلئے صرف ہاتھ دھونے کو ناکافی قرار دیتے ہوئے اہم پہلو پر روشنی ڈالی ہے جن کا کہنا ہے کہ موجودہ صورتحال میں ہر شخص کو اپنا موبائل فون بھی روز صاف کرنا چاہئے۔

تفصیلات کے مطابق شنیرا اکرم نے سماجی رابطوں کی ویب سائٹ ٹوئٹر پر جاری پیغام میں اس کپڑے کی تصویر شیئر کی جس کے ذریعے انہوں نے اپنا موبائل فون صاف کیا اور اس پر خاصی گرد جمی بھی نظر آئی۔ انہوں نے لکھا ”جراثیموں کی وجہ سے صرف ہاتھوں کو ہی دھونا ضروری نہیں۔ آپ کتنی مرتبہ اپنے موبائل فون کو ہاتھ میں پکڑتے ہیں اور کان پر لگانے کیلئے چہرے کے قریب لے جاتے ہیں؟ خود بھی یہ کام کرنے سے پہلے میرے خلاف کوئی فیصلہ مت کیجئے گا!!!“

Hands are not the only things with germs that need to be cleaned. How many times do you put your hands on your phone to type or use your phone near your face? This was the swab I just cleaned my phone and charger cord with. Don’t judge me till you do it too!!! #StopTheSpread pic.twitter.com/QJCOCv0cmV