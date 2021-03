لاہور یونیورسٹی میں لڑکی اور لڑکے کا ایک دوسرے کو پروپوز کرنے کا معاملہ، عروہ حسین بھی طلبہ کی حمایت میں آگے آگئیں

لاہور (ویب ڈیسک) گزشتہ دنوں لاہور کی نجی یونیورسٹی میں لڑکی لڑکے کی پروپوزل کی ویڈیو وائرل ہونے کے بعد سوشل میڈیا پر نئی بحث شروع ہو گئی تھی جس کے بعد انہیں یونیورسٹی سے نکال دیا گیا تھا جس کے بعد متعدد معروف شخصیات کی جانب سے ان کی حمایت بھی گئی۔اب حال ہی میں پاکستان فلم اور ڈرامہ انڈسٹری سے تعلق رکھنے والی اداکارہ عروہ حسین نے طلبہ کی ہمت کی داد دی ہے۔

In a broken world that we live in today, expressing a little Love is just one step towards healing.I commend the students of Lahore University for the courage.May we all Love Louder!

p.s. I wish & hope to see such extreme & quick actions to fix the real social issues around us!