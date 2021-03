پہلی بار بیٹی کو گود میں لینے پر کیا جذبات تھے؟ قومی کرکٹر عماد وسیم نے  ویڈیو شئیر کردی

کراچی (ڈیلی پاکستان آن لائن)قومی کرکٹر اور کراچی کنگز کے کپتان عماد وسیم نے اپنی بیٹی کو پہلی بار گود میں لینے کی ویڈیو شئیر کی ہے۔

سماجی رابطے کی ویب سائٹ ٹویٹر شیئر کی گئی ویڈیو میں عماد وسیم کو اپنی بیٹی کے ساتھ باتیں کرتے دیکھا جاسکتا ہے۔عماد وسیم نے لکھا کہ اپنی بیٹی کو پہلی بار گود میں لیا ہے اور یہ ایک یادگار لمحہ اور احساس ہے، انہوں نے اپنی ٹویٹ میں #fatherdaughter کا ہیش ٹیگ بھی استعمال کیا ہے۔

واضح رہے کہ عماد وسیم 4 مارچ کو بیٹی کے باپ بنے تھے انہوں نے اپنی بیٹی کا نام سیدہ عنایا عماد رکھا ہے۔

Holding my baby girl for the first time....The best feeling...#fatherdaughter pic.twitter.com/FiAPJFv1AA