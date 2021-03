’سلیکٹڈ کی طاقت کم ہو رہی ہے ،اس کا متبادل تیار کیا جا رہا ہے ‘ مریم نواز کا معنی خیز ٹوئٹ سامنے آگیا ،جان کر بلاول بھٹو ہکا بکا رہ جائیں گے 

لاہور (ڈیلی پاکستان آن لائن )پاکستان ڈیمو کریٹک موومنٹ کے گزشتہ اجلاس میں استعفوں کے معاملے پر پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ ن کا اختلاف سامنے آنے کے بعد اب اس اختلاف میں شدت آتی جا رہی ہے اور مریم نواز نے معنی خیز انداز میں ایسا ٹوئٹ کردیا ہے جس سے پی ڈی ایم کی صفوں میں قائم اتحاد سبو تاژ ہوتا نظر آرہا ہے ۔

مائیکر و بلاگنگ ویب سائٹ ٹوئٹر پر مریم نواز نے کہا ہے کہ کل کا دن کہیں سے بھی برا نہیں تھا ،جب آپ کو معلوم ہو کیا ہو رہا ہے اور کیوں ہو رہا ہے ۔ان کا کہنا تھا کہ سچی بات یہ ہے کہ اب سلیکٹڈ کو فکر مند ہونا چاہیے کیونکہ سلیکٹڈ کی طاقت کم ہو رہی ہے اور اس کا متبادل تیا ر کیا جا رہا ہے ۔

No rough day at all particularly when you know what’s happening & why. Tbh,the one who should be really worried is the Selected bcoz he is being seen as a ‘spent force’ & his substitute is being fostered. Btw, I am not liking the tweet but responding directly ???? @CherieDamour_ https://t.co/P4adReJD9Q