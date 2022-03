پکا ارادہ کر لو کہ اس وقت تک زندہ رہنا ہے، جب تک موت نہیں آجاتی پکا ارادہ کر لو کہ اس وقت تک زندہ رہنا ہے، جب تک موت نہیں آجاتی

مصنف : ڈاکٹر ڈیوڈ جوزف شیوارڈز

قسط:12

اب ہم جائزہ لیں گے کہ ہم ان4 محرومیوں سے اپنے آپ کو کیسے بچا سکتے ہیں؟

محرومی کی 4 عام صورتیں (Four Most Common Forms Of Excusitis)

-1 ”لیکن میری صحت ٹھیک نہیں ہے“ صحت کی محرومی ہمیں بہت زیادہ ملتی ہے، ”میں کچھ بہتر محسوس نہیں کر رہا“ یا پھر کچھ لوگ اس طرح کہتے ہیں ”میرے ساتھ یہ ہوتا ہے میرے ساتھ وہ ہوتا ہے۔“

صحت کی ”خرابی“ کی ہزاروں صورتیں ہیں جن کو کوئی شخص عذر بناکر اپنی ناکامی کا رونا روتا ہے۔ اسی طرح وہ ناکامی کو قبول کر لیتا ہے۔ ناکامی اس کیلئے اہم ہو جاتی اور اس طرح ناکامی اس پر فتح حاصل کر لیتی ہے۔

لاکھوں لوگ صحت کی محرومی میںمبتلا ہیں۔ کیا بہت سے معاملات میں یہ ایک جائز عذر ہے؟ کچھ لمحوں کیلئے آپ لوگوں سے متعلق سوچیں جن کو آپ جانتے ہیں او روہ بہت ہی کامیاب لوگ ہیں، لیکن انہوں نے کبھی محرومی صحت کا عذر نہیں کیا ہو گا۔

میرے فزیشن اور سرجن دوستوں نے بتایا کہ اس کی اصل وجہ زمانہ بلوغت میں، بلوغت کا نہ ہونا ہے۔ ایسا جسمانی طور پر ہر کسی کے ساتھ ہوتا ہے۔ کچھ لوگ تو پورے طور پر ہتھیار ڈال دیتے ہیں کچھ میں یہ محرومی صحت کی صورت میں نمودار ہوتاہے، لیکن کامیابی پر یقین رکھنے والے لوگ اس سے بالکل متاثر نہیں ہوتے۔

صحت کے بارے میں صحیح اور غلط رویوں کے ”تجربات“ ایک سہ پہر میرے ساتھ بھی واقع ہوا۔ کلیوی لینڈ میں میں اپنی گفتگو ختم کر کے آ رہا تھا، ایک30 سالہ نوجوان میرے ساتھ ساتھ چلتا ہواآیا او رمجھ سے کہنے لگا: میں آپ سے چندمنٹ نجی گفتگو کرنا چاہتا ہوں۔ اس نے میری گفتگو کے بارے میں تبصرہ کرتے ہوئے کہا: میں ڈرتا ہوں کہ آپ کے خیالات مجھے کچھ زیادہ بہتر نہیں کرسکتے۔

اس نے گفتگو جاری رکھتے ہوئے کہا: آپ دیکھ رہے ہیں کہ میرا دل صحیح طور پر کام نہیں کر رہا۔ میں نے اپنا معائنہ کروایا ہے، اس نے وضاحت کی کہ وہ 4 ڈاکٹروں سے معائنہ کروا چکا ہے لیکن وہ میری بیماری کو نہیں جان سکے۔ اس نے مجھ سے پوچھا کہ میں اس کیلئے کیا تجویز کرتا ہوں۔

میں نے کہا کہ میں دل کی بیماری کے بارے میں کچھ نہیں جانتا، لیکن میں آپ کو 3 کام تجویز کروں گا۔ پہلا کام تویہ کہ میں آپ کو بہترین ماہر امراض قلب کے پاس لے جاﺅں گا اور اس کی رپورٹ کو حتمی تسلیم کروں گا۔ اس سے پہلے تم 4 ڈاکٹروں سے معائنہ کروا چکے ہو وہ آپ کے دل کے بارے میں کوئی خاص بات معلوم نہیں کر سکے۔ پانچواں ڈاکٹر آپ کا حتمی معائنہ کرے گا۔ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ آپ کا دل مکمل طور پر صحیح ہو، اگر آپ اپنے دل کے بارے میں بہت زیادہ پریشان ہیں تو ہو سکتا ہے کہ آپ دل کی شدید بیماری میں مبتلا ہو جائیں کیونکہ جب آپ باربار اسی بیماری کے بارے میں پریشان ہیں تو یہ پریشانی آپ کو دل کی بیماری میں مبتلا کر دے گی۔

دوسر اکام یہ ہے کہ تم ڈاکٹر شنڈلر کی عظیم کتاب ”ایک سال کے 365 دن کیسے گزارے جائیں“ پڑھو۔ ڈاکٹر شنڈلر اس کتاب میں لکھتے ہیں کہ ہر ہسپتال کے 4 بستروں میں سے 3 پر وہ لوگ ہوتے ہیں جو جذباتی بیماریوں کے باعث بیمار ہوتے ہیں۔

تصور کریں چار میں سے 3 لوگ ایسی بیماریوں میں مبتلا ہیں، وہ مریض اگر اپنے جذباتی پن پر قابو پا لیں توبالکل ٹھیک ہو سکتے ہیں۔ ا س لیے ڈاکٹر شنڈلر کی کتاب پڑھ کر اپنے جذباتی پن پر قابو پاﺅ۔

تیسرا کام یہ ہے کہ ”پکا ارادہ کر لو کہ اس وقت تک زندہ رہنا ہے، جب تک موت نہیں آجاتی“ میں نے اس نوجوان کو ٹھوس تجاویز دیں۔(جاری ہے )

