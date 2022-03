ایلون مسک کا پیوٹن کو لڑائی کا چیلنج، رمضان قادریوف کا ردِ عمل سامنے آگیا

نیویارک (ویب ڈیسک) گزشتہ دنوں معروف امریکی تاجر اور دنیا کے امیر ترین شخص ایلون مسک نے روسی صدر ولادیمیر پیوٹن کو لڑائی کا چیلنج دیا۔

ٹوئٹر پر ایک پوسٹ میں ایلون مسک نے روسی زبان میں پیوٹن کا نام لکھ کر انہیں خود سے لڑائی کا چیلنج دیا اور ہار جیت کی صورت میں یوکرین کی قسمت کو داؤ پر لگادیا کہ وہ یوکرین پر حملے کے بجائے ان سے لڑ کر فیصلہ کرلیں تاہم اس حوالے سے روسی صدراتی محل کریملن سے کوئی جواب نہیں آیا لیکن اب روس کی نیم خودمختار مسلم اکثریتی آبادی والی ریاست چیچنیا کے سربراہ رمضان قادریوف نے ایلون مسک کو جواب دیا ہے۔

جیو نیوز کے مطابق ایک اور پوسٹ میں ایلون مسک نے 69 سالہ روسی صدر کو مخاطب کرتے ہوئے کہا تھا کہ کیا آپ مقابلے کے لیے تیار ہیں؟ ساتھ ہی انہوں نے روسی صدر کے آفیشل اکاؤنٹ کو ٹیگ بھی کیا۔رپورٹس کے مطابق رمضان قادریوف نے سوشل میڈیا ایپ ٹیلی گرام کے ذریعے ایک بیان میں ایلون مسک کو پیوٹن کے خلاف اپنی طاقت نہ آزمانے کا مشورہ دیا۔

قادریوف نے پیوٹن کے ساتھ مقابلہ جیتنے کے مسک کے امکانات کو مسترد کرتے ہوئے انہیں ایک کاروباری اور ٹوئٹر صارف قرار دیا جبکہ انہوں نے کہا کہ روسی صدر ایک عالمی سیاست دان اور حکمت عملی بنانے والی شخصیت ہیں جو مغرب اور امریکا میں خوف پیدا کرتے ہیں، تاہم آپ ان سے مقابلے میں جیتنے کے خیال کو رد کردیں۔

بعد ازاں رمضان قادریوف نے ایلون مسک کو چیچنیا میں لڑائی کی تربیت کے لیے مدعو بھی کیا۔رمضان قادریوف کی پیشکش کے جواب میں ایلون مسک نے بھی ٹوئٹر پر بیان جاری کیا اور کہا کہ' آپ کی اس پیشکش کا شکریہ لیکن ایسی بہترین تربیت مجھے بہت زیادہ فائدہ دے گی'۔

Thank you for the offer, but such excellent training would give me too much of an advantage.

If he is afraid to fight, I will agree to use only my left hand and I am not even left-handed.

Elona