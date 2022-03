سابق صدر پرویز مشرف کی سنجے دت کے ساتھ تصویر سوشل میڈیا پر وائرل 

اسلام آباد(ڈیلی پاکستان آن لائن )سوشل میڈیا پر پاکستان کے سابق آرمی چیف اور صدر پرویز مشرف کی سوشل میڈیا پر بھارتی سپر سٹار سنجے دت کے ساتھ تصویر نے سوشل میڈیا پر صارفین کی توجہ حاصل کر لی ہے ۔

تفصیلات کے مطابق سوشل میڈیا پر وائرل ہونے والی تصویر میں دیکھا جا سکتاہے کہ پرویز مشرف وہیل چیئر پر موجودہ یں اور کافی کمزور دکھائی دے رہے ہیں، جبکہ ان کے سامنے کی طرف سنجے دت کھڑے ہیں جو کسی سے بات چیت کرنے میں مصروف ہیں ، پرویز مشرف اور سنجے کے کپڑوں سے محسوس ہوتاہے کہ یہ کسی کثرت خانے کا منظر ہے تاہم یہ ابھی واضح نہیں ہو سکاہے کہ یہ تصویر کب اور کہاں پر کس نے بنائی ہے ۔

Pervez Musharraf in a gym with Sanjay Dutt in Dubai pic.twitter.com/Qv3QPpggOr