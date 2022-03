پاک ویلز کے چوتھے اسلام آباد کار میلے کی جھلکیاں، وہ باتیں جو شاید آپ کو معلوم نہیں پاک ویلز کے چوتھے اسلام آباد کار میلے کی جھلکیاں، وہ باتیں جو شاید آپ کو ...

اسلام آباد (ویب ڈیسک) رواں ہفتے کے آخر میں پاک ویلز نے اسلام آباد میں اپنے چوتھے کار میلے کی میزبانی کی۔ یہ ایک روزہ تقریب پاک ویلز کی ایک بڑی کامیابی تھی، اسلام آباد کے شہریوں کا شکریہ جنہوں نے ہزاروں کی تعداد میں میلے میں شرکت کی اور لطف اندوز ہوئے۔ ایونٹ میں شرکت نہ کرنے والے یہ آرٹیکل پڑھ کر میلے کے تمام احوال جان سکتے ہیں۔

گاڑی کی ڈیلز

ہمارے کار میلے کا اصل مقصدگاڑی بیچنے اور خریداروںوالوں کو ایکجگہ پر اکٹھے کرتے ہوئے کاروں کی فروخت اور خرید میں دونوں فریقوں کی مدد کرنا ہے۔ اس سال، ہمارے پاس پرائیویٹ سیلرز، ڈیلرشپ، اورپاک ویلز Sell It For Me (SIFM)سروس کے لیے سینکڑوں کاریں فروخت کے لیےموجود تھیں۔ کاروں کی بڑی تعداد وہاں فروخت ہوئی۔

وہ لوگ جو اپنی گاڑی نہیں بیچ پا رہے تھے، انھیں اپنی گاڑی بیچنے کا بہترین موقع ملا۔اس کام کے لیے انہوں نے گاڑی خریدنے میں دلچسپی رکھنے والے خریداروں کے ساتھ رابطے کیے اور معلومات شیئر کیں۔ اسی طرح، بہت سے خریدار جو گاڑیاں اپنے ساتھ گھر نہیں لے جا سکے، امید ہے کہ وہ سیلرز کے ساتھ اپنی ڈیلز مکمل کرنے کے بعد گاڑیاں کی خریداری کو پایہ تکمیل تک پہنچا سکیں گے۔

پاک ویلز آٹو سٹور سیل

ہمارے پاس پاک ویلز کے آٹو پارٹس اور اسیسریز، تفریحی مقابلوں، لکی ڈراز اور تحائف پر خصوصی 25 فیصد رعایت تھی۔ کار میلہمیں سیکڑوںلوگوں نے شرکت کی۔ اس دوران بہت سے لوگوں نے مفت پریشر واشرز، کار کیئر کٹس اور دیگر مصنوعات جیتیں۔

دیگر سرگرمیاں

استعمال شدہ اور نئی کاروں کی خرید و فروخت کے علاوہ ہم نے اسلام آباد کار میلے میں دیگر تفریحی سرگرمیاں بھی کیں جو کہ ذیل میں مختصراً بیان کی گئیں ہیں۔

نئی ہنڈا سوِک

تقریبمیں شرکا کو نئی ہنڈا سوِک کا ٹاپ RSٹربو ویرینٹ بھی دیکھنے کو ملا۔ پاک ویلز نے Honda کے ساتھ مل کر اسلام آباد والوں کو شو میں نئیہنڈا سوِک دیکھنے کا موقع فراہم کیا۔اس موقع پربہت سے لوگوں نے نئی سِوک کو چیک کیا اور کار کے بارے میں اپنے ابتدائی تاثرات شیئر کیے۔

DFSK گلوری 580 پرو

پرنس DFSKکی جانب سے میلے میں 4 کاریںلائی گئیں۔ جن میںDFSK گلوری 580 پرو، پرنس پرل، DFSK K07اورDFSK C37 شامل تھیں۔ کراس اوورز کے مداحوں نے کار کے انٹیلی جنٹ فیچرز کو جاننے کرنے کے لیےDFSK اسٹال کا دورہ کیا۔ اس طرح گلوری 580 پرو شو میں کافی پذیرائی حاصل کی۔

ٹیسلا ماڈل X اور ماڈل 3

میلے میں شرکا کیلئے دو ٹیسلاکاریں بھی لائی گئیں۔جن میں ایک کارTeslaModel 3جبکہ دوسری Tesla Model X تھی۔

آخر میں، ہم اپنے اسپانسرز اور میڈیا پارٹنرز، ہنڈا، جے ایس بینک، ڈیلی پاکستان اور ریڈیو میرا ایف ایم 107.4 کا شکریہ ادا کرنا چاہیں گے۔ جنہوں نے اس ایونٹ کو حقیقت بنانے میں تعاون کیا۔ اس میلے میں آنے اور اس تقریب کو خاص اور کامیاب بنانے کے لیے سب کے لیے شکریہ اسلام آباد!