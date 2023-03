معروف اداکار کو نامعلوم شخص نے کلہاڑی کے وار کر کے زخمی کر دیا

کیلیفورنیا(ویب ڈیسک) 2008 کی بالی ووڈ فلم" جودھا اکبر "میں ہریتک روشن کے ساتھ اداکاری کرنے والے اداکار امان دھالیوال پر امریکا میں نامعلوم شخص نے کلہاڑی سے حملہ کرکے شدید زخمی کردیا

سوشل میڈیا پر وائر ل ہونے والی ویڈیوز میں دیکھا جا سکتا ہے کہ ایک شخص پہلے خوب چیختا چلاتا ہے اور پھر اچانک کلہاڑی سے وار کر کے امن دھالیوال پر دھاوا بول دیتا ہے.امن دھالیوال پر حملہ اس وقت ہوا جب وہ کیلیفورنیا میں جم میں ورزش کررہے تھے۔ وائرل ویڈیو میں جہاں نیلے رنگ کے ہوڈی میں ملبوس ایک شخص نے پانی مانگنے کے دوران دھالیوال پر چھوٹی کلہاڑی سے حملہ کر دیا۔ حملے میں اداکار زخمی ہوا تاہم جیسے ہی ملزم کا دھیان بٹا تو امان نے جواب میں کلہاڑی پکڑ کر اس شخص کو پیٹا جس کے بعد وہاں موجود دیگر افراد نے ملزم کو مارا، ملزم کو زمین پر لٹا کر پکڑ لیا۔سوشل میڈیا پر گردش کرنے والی تصاویر میں اداکار کو شدید زخمی حالت میں دیکھا جا سکتا ہے کہ ان کے جسم پر کئی چوٹیں اور ٹانکے لگے ہیں۔

Punjabi actor Arman Dhaliwal was critically attacked in America when he was exercising in the Planet Fitness gym. Arman Dhaliwal bravely subdued the attacker. pic.twitter.com/QXQDH3FI4j