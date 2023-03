وہ حکمران جس نے اماراتی شہریوں کا اربوں روپے کا قرض ختم کروادیا

شارجہ(مانیٹرنگ ڈیسک) شارجہ کے حکمران اور سپریم کونسل ممبر شیخ سلطان بن محمد القاسمی نے اماراتی شہریوں کا 7کروڑ30لاکھ درہم(تقریباً5ارب 60کروڑ22لاکھ روپے) کا قرض ختم کر دیا۔ نیوز ویب سائٹ’پروپاکستانی‘ کے مطابق شیخ سلطان کی طرف سے امارات کی قرضہ کے تصفیے سے متعلق کمیٹی (Debt Settlement Committee) کو حکم دیا ہے کہ شہریوں کے 7کروڑ 30لاکھ درہم کے قرضے فوری طور پر کلیئر کر دیئے جائیں۔

اس حکم کی تکمیل کرتے ہوئے کمیٹی نے 125اماراتی شہریوں کا قرض ختم کر دیا ۔ شارجہ کے حکمران کے اس اقدام سے مستفید ہونے والوں میں بیوہ اور طلاق یافتہ خواتین اور معذور افراد بھی شامل ہیں۔ کمیٹی کی طرف سے مجموعی طور پر 2ہزار 86شہریوں کا 1ارب درہم سے زائد کا قرض کلیئر کیا گیا ہے۔

اعتماد 73 مليون و56 ألف درهم لسداد مديونية 125 حالة من الحالات المعروضة على لجنة معالجة ديون مواطني إمارة الشارقة

Approving AED 73,056,000 to settle the debts of 125 cases presented to the Sharjah Debt Settlement Committee pic.twitter.com/vJgcjATTjd