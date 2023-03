خواجہ سرا رائے شہزادی کے گھر پر حملہ کرنے والا شخص گرفتار، معافی مانگ لی

کراچی (ڈیلی پاکستان آن لائن)خواجہ سرا اور ٹرانس جینڈر رائٹس ایکٹیوسٹ شہزادی رائے کو ہراساں کرنے والا شخص قانون کی گرفت میں آگیا ۔ سوشل میڈیا پر سامنے آنے والی ویڈیو میں دیکھا جا سکتا ہے کہ شہزادی رائے کے گھر پر حملہ کرنے والا شخص اپنی حرکت پر معافی مانگ رہا ہے اور آئندہ ایسا کام نہ کرنے کی یقین دہانی کرا رہا ہے ۔ دوسری جانب رائے شہزادی نے سندھ پولیس کی فی الفور کارووائی پر محکمے کا شکریہ ادا کیا ۔ ان کا کہنا تھا کہ وہ سندھ حکومت ، شرجیل میمن اور سندھ پولیس کا شکریہ ادا کرتی ہیں ۔

واضح رہے کہ ملزم شہزادی رائے کہ گھر پر آتا تھا اور دوستی کرنے پر اصرار کرتا تھا ،رائے شہزادی نے ایسا کرنے سے منع کیا تو ملزم نے گلستان جوہر میں واقع شہزادی رائے کے گھر پر حملہ کردیا اور زبردستی گھر میں گھسنے کی کوشش کی ۔ملزم نے رائے شہزادی کو تیزاب پھینکنے کی دھمکی بھی دی تھی۔

The person who threatened transgender rights activist Shahzadi Rai apologized and assured not to do it again.1/2 pic.twitter.com/omXAmItvZs