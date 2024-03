پاکستانی کرکٹ فین کی معصومانہ خواہش پر ہر بھجن سنگھ نے سطحی سوچ کا اظہار کردیا

ممبئی(ڈیلی پاکستان آن لائن) بھارت کے سابق اسپنر ہربھجن سنگھ تکبر کی انتہا پر پہنچ گئے۔بھارت کے سابق سپنر ہربھجن سنگھ نے پاکستانی کرکٹ فین کی ٹویٹ پر ہی اپنی سطحی سوچ کا اظہار کردیا۔

ایک شائق نے ایکس پر ایک ایڈیٹڈ تصویر شیئر کی جس میں پاکستان اور بھارت کے کرکٹرز کو ایک فریم میں دکھاتے ہوئے لکھا گیا کہ یہ بھارتی اور پاکستانی کرکٹ شائقی کا ایک خواب ہے، ان کا اشارہ آئی پی ایل میں دونوں ممالک کے کھلاڑیوں کا ایک ساتھ کھیلنے کی جانب تھا۔جواب میں ہربھجن کود پڑے اور لکھا کہ کسی بھی بھارتی کا ایسا کوئی خواب نہیں ہے، آپ بھی خواب دیکھنا بند کرو اور جاگ جاؤ۔

No indian hv such dreams .. you guys plz stop dreaming ???????????? wake up now https://t.co/EmraFXiIah