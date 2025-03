  انسانی بڑھاپے کی رفتار!

ایک انگریزی روزنامے میں ایک آرٹیکل پر جب میری نظر پڑی تو میں ٹھٹھک کر رہ گیا۔

انگلش میڈیا میں لکھنے والوں کی تعداد ہماری زبان کے لکھاریوں سے کہیں زیادہ ہے۔ شاید اسی وجہ سے ان لکھاریوں کے موضوعات بڑے انوکھے اور بعض اوقات عجیب و غریب بھی ہوتے ہیں۔ اگر اس آرٹیکل کی بات کروں تو اس کا عنوان تھا: ”آیا بڑھاپا آہستہ آہستہ وارد ہوتا ہے یا ایسا بھی ہوتا ہے کہ صبح جب سو کے اٹھتے ہیں تو معلوم ہوتا ہے کہ ہمارے بڑھاپے کا آغاز ہو گیا ہے…… شاید مغرب کے باسیوں میں بڑھاپے کی رفتار ماپنے کا کوئی آلہ موجود ہو لیکن ہم مشرق میں رہنے والوں کو تو یہی معلوم ہے کہ بڑھاپا اسی طرح آ جاتا ہے جس طرح بچپن، لڑکپن، جوانی یا ادھیڑ عمری آ جاتی ہے۔ انسان دیکھتے ہی دیکھتے بوڑھا ہونے لگتا ہے۔ شاید یہی وجہ ہو کہ جب انگلش زبان میں کسی شخص کی عمر بتانی ہو تو خواہ وہ عنفوانِ شباب کا دور ہی کیوں نہ ہو، کہا جاتا ہے کہ فلاں شخص ”25سال کا بوڑھا“ ہے:

He is 25 years old

اس آرٹیکل کی لکھاری چونکہ ایک ہندو خاتون ہے (جس کا نام موہناراوندر ناتھ ہے) اور وہ ایک طویل عرصے سے مغربی ممالک میں مقیم ہے اس لئے شاید وہ بھی میری طرح بڑھاپے کی آمد آمد کو فوراً محسوس نہیں کرتی بلکہ اس کا احساس اسے دھیرے دھیرے ہوتا ہے۔ وہ لکھتی ہے: ”بہت سے لوگوں میں بڑھاپا رک رک کر آتا ہے۔ ہم اچھے بھلے زندگی کی راہوں پر گامزن ہوتے ہیں۔ صبح ہوتی ہے، شام ہوتی ہے اور پھر دوبارہ صبح ہوتی ہے اور دوبارہ شام ہو جاتی ہے اور پھر ایک روز جب سو کر بیدار ہوتے ہیں تو ’نجانے‘ گھٹنوں میں درد سا کیوں محسوس ہونے لگتا ہے۔ درد کے اسی احساس و ادراک کو بڑھاپے کی آمد سمجھا جاتا ہے“۔

ہمارے ہاں تو بیماروں کے لئے شفاخانے موجود ہیں جن میں ڈاکٹر، حکیم اور وید وغیرہ بیٹھے نظر آتے ہیں۔ ہم بیمار ہوتے ہیں تو ان شفا خانوں کا رخ کرتے اور ڈاکٹر صاحبان سے آنکھیں چار کرتے ہیں۔ لیکن مغربی ممالک میں جتنے شفاخانے پائے جاتے ہیں، ان سے کہیں زیادہ تعداد میں بیماریوں کی وجوہات جاننے کے ادارے موجود ہیں جنہیں ہم ہسپتال تو نہیں کہہ سکتے البتہ ”تشخیص گاہوں“ کا نام دے سکتے ہیں …… ان تشخیص گاہوں کی تعداد شفاخانوں سے کہیں زیادہ ہے۔

مغرب کے کالم نگاروں یا مضمون نویسوں میں ایک اور بات بھی بڑی ’باقاعدگی‘ سے پائی جاتی ہے۔ جس ڈاکٹر کی کسی تحریر کا حوالہ دیا جاتا ہے اس کا نہ صرف نام لکھا جاتا ہے بلکہ وہ جس ہسپتال / تشخیص گاہ/ طبی ادارے میں کام کرتا/ کرتی ہے اس کا مفصل حوالہ بھی موجود ہوتا ہے۔ یعنی وہ لوگ کسی بھی قسم کی بیماری یا اس کے علاج کرنے والے کا ذکر کرتے ہیں تو اس میں ”قیاس“ کا شائبہ نہ ہونے کے برابر ہوتا ہے…… موہنا راوندر ناتھ امریکی ریاست ورجینیا میں انسان کی طویل عمری، بڑھاپے اور بڑھاپے کے دوران جو مختلف دماغی عوارض انسان کو لاحق ہوتے ہیں، ان پر تحقیق کر رہی ہے اور اپنی تحقیقات کی تفاصیل اخباروں میں بھیج کر ان پر قارئین کے نقد و نظر کی بھی منتظر رہتی ہے۔

میں موہنا کے مضامین پڑھ کر سوچتا ہوں کہ اگر وہ انڈیا میں ہوتی تو کیا بڑھاپے کی آمد کی وجوہات بھی اسی باریک بینی سے دیکھتی؟…… ہرگز نہیں!

ہم برصغیر کے باسی تو بس اتنا جانتے ہیں کہ انسان پیدا ہوتا ہے اور ایک مخصوص عرصہ دنیا میں گزارنے کے بعد مر جاتا ہے۔ پیدائش یا موت کی وجوہات یا ان کی یکایک آمد و شُد کا علم رکھنا ہمارے ہاں پاگل پن سمجھا جاتا ہے۔

ہمارے نقطہ ء نظر میں بقولِ شاعر زندگی کی حقیقت بس یہی ہے کہ:

صبح ہوتی ہے، شام ہوتی ہے

عمر یونہی تمام ہوتی ہے

ہم نے کبھی نہیں سوچا کہ زندگی کی شام جلد یا بدیر کیوں آتی یا ہو جاتی ہے۔ لیکن مغرب کی تشخیص گاہوں میں سینکڑوں لوگ اس بات کا پتہ چلانے میں مصروف ہیں کہ ہم اچھے بھلے چل پھر رہے ہوتے ہیں اور بال سیاہ ہوتے ہیں، چہرہ جھریوں سے پاک ہوتا ہے لیکن پھر اچانک بال سفید ہونا شروع ہو جاتے ہیں، مردوں کے سر گنجے ہونے لگتے ہیں۔ اس لئے ’گنج‘ کا کیا کوئی تعلق عقل و دانش کی کمی بیشی سے بھی ہوتا ہے، اس کا ہمیں کوئی پتہ نہیں۔ لیکن اہلِ مغرب کے ڈاکٹر اور سائنس دان یہ تحقیق کررہے ہیں کہ بڑھاپا کیوں اور کیسے آتا ہے؟ …… عمر کے ساتھ ہمارے اعضاء میں توانائیاں کیوں کم ہو جاتی ہیں؟…… اور ہمارے خون میں DNA اور پروٹین میں تبدیلیاں کیوں رونما ہونے لگتی ہیں۔

مغربی سائنس دانوں کا ایک گروہ ایسا بھی ہے جو یہ حکم لگاتا ہے کہ انسان جب بالغ ہوجاتا ہے تو اس کی یہ بلوغت اور پھر اس میں بڑھاپے کے آثار کسی آہستہ روی کے نقیب نہیں ہیں بلکہ انسان پر ایک وقت یا عمر ایسی بھی آتی ہے کہ یہ آثارِ بزرگی بڑی تیزی سے آگے بڑھتے ہیں، انسان جتنی بھی کوشش کرلے، جتنی دوائیاں بھی استعمال کرلے، جتنے وٹامن بھی معدے میں اتارلے، وہ بڑھاپے کو نہیں روک سکتا۔ یہ وہی بات ہے جو ہمارے شعراء ایک عرصے سے کہتے چلے آئے ہیں۔ مثلاً اگر انسان عمرِ خضر بھی پالے تو جب وہ مرنے لگتا ہے تو معلوم ہوتا ہے کہ ابھی تو وہ کل ہی پیدا ہوا تھا، موت اتنی جلد کیوں آ گئی ہے:

ہو عمرِ خضر بھی تو ہو معلوم وقتِ مرگ

ہم کیا رہے یہاں،ابھی آئے، ابھی چلے

مضمون نگار لکھتی ہیں: ”اکثر سائنس دان ایک طویل عرصے سے اس شک میں مبتلا تھے کہ بڑھاپا آتا ہے تو زقندیں بھر کر آتا ہے۔ لیکن گزشتہ ایک عشرے سے انہوں نے یہ باور کرنا شروع کر دیا ہے کہ بڑھاپے کی آمد کی رفتار کو ہم سالماتی (Molecular) اشاروں (Signals) سے بھی ماپ سکتے ہیں۔ کیلی فورنیا کی ایک یونیورسٹی میں ایک سٹڈی شائع ہوئی ہے جس میں انسانی خون میں سالماتی تبدیلیوں کا پتہ لگایا گیا ہے۔ اس تجربے میں 108لوگوں کے خون ٹیسٹ کئے گئے جن کی عمریں 25برس سے لے کر 75برس تک تھیں۔اس تجربے اور ٹیسٹوں سے معلوم ہوا کہ جب انسان کی عمر 44سال ہو جاتی ہے تو وہ جلدی جلدی بڑھاپے کے سفر پر نکلنے لگتا ہے اور جب وہ 60برس کا ہو جاتا ہے تو یہ رفتارِ بزرگی مزید تیزی سے آگے بڑھتی ہے۔ ان سارے ٹیسٹوں سے معلوم ہوا ہے کہ جو لوگ 40سال سے یا اس سے زیادہ عمر میں شراب نوشی کرتے ہیں وہ 60برس یا اس سے اوپر کے برسوں میں جا کر مختلف جسمانی امراض کا شکار ہو جاتے ہیں“۔

مغرب کی طبی تجربہ گاہوں میں ’چوہوں‘پر تجربات کو بہت اہمیت دی جاتی ہے۔ اگر میں اس موضوع پر لکھنے لگوں کہ مغربی ممالک، چوہوں پر تجربات کرنے کی ’نوازشات‘ کیوں کرتے ہیں تو ایک نیا دبستان کھل جائے جو اس مختصر سے کالم میں بطورِ خلاصہ بھی نہیں سما سکے گا۔

2019ء میں تقریباً 4000لوگوں کا خون ٹیسٹ کیا گیا تاکہ پتہ لگایا جا سکے کہ بڑھاپے کی رفتار کی ’تیزی و تندی‘ کی وجوہات کیا ہیں۔معلوم ہوا کہ ان لوگوں میں عمر کے چوتھے، ساتویں اور آٹھویں عشرے میں پروٹین کی مقدار زیادہ تھی!

یہاں یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ مغرب کا انسان پروٹین کی کثرت کا حامل کیوں بن جاتا ہے؟ تو اس کا جواب یہی ہے کہ جو معاشرہ زیادہ امیر اور خوشحال ہوگا اس کے باسیوں کے خون میں پروٹین کی مقدار زیادہ ہوگی۔ مسز موہنا راوندر ناتھ آگے چل کر لکھتی ہیں: ”کیلی فورنیا کے ایک طبی انسٹیٹیوٹ کے ڈاکٹر ایرک ورڈن (Eric Verdin) نے اپنے ایک مضمون میں لکھا ہے کہ یہ اعداد و شمار اور یہ تفاصیل بڑی دلچسپ ہیں لیکن اس میں دو سوال بہت اہم ہیں …… ایک یہ کہ: انسانی جسم میں کون سا عضو ایسا ہے جو بڑھاپے کی عمر میں ان تبدیلیوں کا سبب بنتا ہے اور دوسرے یہ کہ انسان ان طبی نتائج کو دیکھ کر اپنی زندگی کے بڑھاپے کے برسوں میں ایک صحت مند زندگی کی ”پلاننگ“ کیسے کر سکتا ہے“۔

میں اس قسم کی تحریروں کو ایک عرصے سے پڑھ رہا ہوں۔ میرے اندازے کے مطابق انسان جس آب و ہوا اور جس ماحول میں رہتا ہے اگر وہ اعتدال کی راہ اپنائے اور کھانے پینے میں احتیاط کا دامن تھامے رکھے تو وہ بڑھاپے کو تو روک نہیں سکتا کہ اس نے تو آنا ہی آنا ہے اور انسان نے مرنا ہی مرنا ہے لیکن مرنے تک کی عمر کو تو ایک ”خوشگوار موت“ میں تبدیل کر سکتا ہے…… ہمارے بزرگوں، ولی اولیاؤں اور خدا رسیدہ انسانوں کی زندگیوں کا خلاصہ بھی یہی ہے کہ انسان خواہ مغرب کا ہو یا مشرق کا، جب وہ اعتدال کی راہ سے ہٹ جاتا ہے تو بڑھاپے کی آمد کی تیزی کو نہیں روک سکتا اور چونکہ انسانی عمر کی طوالت یا اس کے اختصار کا راز صرف اور صرف مالکِ کائنات کو معلوم ہے اس لئے اس مالک کے احکام کی تعمیل ہم پر از بس لازم ہے۔ یہی احکامات ہمارے دین کی اساس بھی ہیں اور ہم سب جانتے ہیں کہ وہ کیا ہیں!