 ہم سوٹڈ بوٹڈ ہزار کوشش کے ہوٹل کے اندر داخل نہ ہو سکے، نیو ایئرنائیٹ منانے کے سارے ”جگاڑ“ بیکار، مگر موٹر رائیڈ کی حماقت کو خوب انجوائے کیا

مصنف:شہزاد احمد حمید

قسط:111

میچ ختم ہوا تو ویسٹ انڈیز کی کرکٹ ٹیم جو ان دنوں پاکستان کے دورے پر تھی اور ہوٹل میں ٹھہری ہوئی تھی اس کے کھلاڑی ”الون کالی چرن، لیری گومز اور مائیکل ہو لڈنگ“ گراؤنڈ کے ایک جانب پریکٹس کر رہے تھے۔ ہماری درخواست پر انہوں نے ہمارے ساتھ تصاویر بنوا کر ہمارے ٹور کو یاد گار بنا دیا تھا۔ان عظیم کھلاڑیوں کے بیچ بیٹھے اس تصویر کو دیکھ کے ہم ہمیشہ بڑا فخر کرتے تھے۔

کیا تم میرے ساتھ ڈانس کرو گے؟

میچ ختم ہوا تو صلو کہنے لگا؛”یار! ابھی تھوڑی دیر میں یہاں بچوں کا فینسی ڈریس ہے جلدی سے آ جاؤ مزا کریں گے۔ ہم گھر گئے اور نہا دھو کر عمدہ کپٹرے پہن کر جمخانہ کلب چلے آئے۔ہم یہاں آئی ماڈرن اور شوخ خواتین کے جلوے دیکھ کر انگشت بدنداں رہ گئے تھے۔ کراچی اس زمانے میں modrenization ماڈرنئیزیشن) میں لاہور سے بہت آگے تھا اور ہم خود کو پینڈو سمجھ رہے تھے۔ ان خواتین میں ایک جوان شعلہ بدن نازنین مہ جبین ہماری توجہ کا مرکز بن گئی اور ٹرکی اسے دیکھ کر پاگل ہوا جا رہا تھا اور ساتھ کہہ رہا تھا اس سے بات ہو جائے تو میں یہ کر دوں گا وہ کر دوں گا۔ مجھے پتہ تھا کہ یہ سب باتیں ہیں اور باتوں کا کیا۔ اتنے میں نازنین نے ہمیں یہ کہہ کر سرپرائز کر دیا۔ وہ ٹرکی کے پاس آئی اور بڑی نشیلی آواز میں بولی؛”would you like to dance with me“ یہ سنتے ہی ٹرکی کے تو پسینے چھوٹ گئے اور زبان کو تو جیسے تالا لگ گیا تھا۔ لمحہ بھر وہ اسے گھورتی رہی پھر میری طرف متوجہ ہوئی اور یہی فقرہ مجھے کہہ ڈالا۔میں بھی ٹرکی ہی بن گیا تھا۔۔ مجھے اس کا ہاتھ اپنے کندھے پر محسوس ہوا اور ساتھ ہی ایک مر دانہ آواز کانوں میں پڑی۔come lets dance dear میری نظر اوپر اٹھی تو ایک تلیر سا جوان اس کا ہاتھ تھام کر اسے ہماری نظر اور زندگی سے دور لے گیا تھا۔

واپس گھر آئے سوٹ اور ٹائی لگائی۔ انکل کی مورس کار نکالی اور ہوٹل نیو ائیر نائیٹ منانے چلے آئے جہاں صلو پہلے ہی اپنے کزن کے ساتھ موجود تھا۔ ہم سوٹڈ بوٹڈ ہزار کوشش کے بھی اندر داخل نہ ہو سکے۔ ہمارے سارے ”جگاڑ“ بیکار بلکہ ناکام رہے تھے۔اس رات ہوٹل جانے کے لئے کسی مہ جبین کا ساتھ ہو نا لازمی تھا۔ یہ نہ تھی ہماری قسمت۔

ہم بھی مایوس ہو کر خود ہی ایک دوسرے کو نئے سال کی مبارک باد دیتے بغیر بریک کے گاڑی چلاتے واپس گھر پہنچے تو نیا سال شروع ہو ئے 3 گھنٹے گزر گئے تھے۔ زندگی میں پہلی بار منایا جانے والا نیا سال سڑک کی چھان پھٹک میں گزرا تھا۔ موٹر گیراج میں بند کی تو اس کی کلچ پلیٹ جواب دے چکی تھی۔ صلو ہمیں ہوٹل میں دغا دے گیا تھا اور ہم نے یہ انتقام کار کی کلچ پلیٹ خراب کرکے لیا تھا۔ لاہور آکر انکل نے ہمیں ہنستے ہوئے کہا؛”او شراتی بچو! تمھاری بیوقوفی کی وجہ سے مجھے 2ہزار کی ڈز لگی تھی۔ نئی کلچ پلیٹ ڈلوانی پڑی تھی اُنہیں مگر ہم نے اس موٹر رائیڈ کی حماقت کو خوب انجوائے کیا۔یار! ہمارے بزرگ کمال لوگ تھے۔ ڈانٹتے بھی تھے اور لاڈ یاں بھی بہت کرتے تھے۔

کیسی کیسی حماقتیں سنا ڈالیں ہیں میں نے آپ کو۔ اب جب یاد آتی ہیں تو ہنسی نکل آتی ہے لیکن ایک بات طے ہے کہ ان میں سے کوئی بھی حماقت بناوٹی یا مصنوعی نہیں تھی۔ساری دل سے صرف اور صرف مذاق کے کی حد تک تھیں دل دکھانے کے لئے ہر گز نہیں۔ ہم اس دور کے سچے بچے تھے اور آج بھی سچے ہیں مگربڑی عمر کے شاید سمجھ دار ہو چکے ہیں۔ عمر بھر نہ کوئی دو نمبری آئی، نہ سیکھی، نہ کسی کو دھوکہ دیا اور نہ ہی کسی کی مجبوری سے فائدہ اٹھایا۔ سچائی اور مخلصی جو والدین اور استادوں نے دل و دماغ میں بھر دی تھی کبھی بھی کسی لالچ، مفاد کی بھینٹ نہ چڑھ پائی۔ دوستیاں مفاد سے مبرا تھیں یہی وجہ ہے کہ 5 دہائیاں گزرنے کے بعد بھی ہمارے پیار اور جذبوں میں ذرہ برابر بھی فرق نہیں آیا ہے۔

(جاری ہے)

