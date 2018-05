جامعہ کشمیر میں اسلحہ کلچر کیخلاف واک کاانعقاد،طلباء کی بھرپورشرکت

مظفرآباد(بیورورپورٹ) جامعہ کشمیر میں طلباء کی طرف سے Say No To weapons کے نام سے Walk کاانعقاد کیا گیا جسمیں جامعہ کشمیر کے طلباء نے کشیر تعداد میں شرکت کی ۔ جامعہ کشمیر میں ڈائریکٹر سٹوڈنٹس آفیسر عامر فاروق و سٹوڈنٹس نمائندگان راجہ ارسلان ، حمزہ مغل،راجہ حارث ، دانش عباسی، صابر کفیل ودیگر نے شرکت کی ، طلباء رہنماؤں کا کہنا تھا کہ جامعہ مادرعلی کی حیثیت رکھتی ہے اس میں اسلحہ کلچرکو پرموٹ نہیں ہونے دیں گے ،جامعہ ریاست کا سپریم ادارہ ہے اس میں سٹوڈنٹس مثبت سرگرمیوں کے ذریعے سے بہترین پیغام دے سکتے ہیں اس کے علاوہ ریلی کے اختیام پر شہدائے نیلم کے لئے بھی دعا کی گئی ہے ۔

