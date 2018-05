’’جنرل راحیل شریف نے ملک سے بے وفائی کی کیونکہ انہوں نے بھی ۔ ۔ ۔‘‘ معروف صحافی ہارون الرشید نے راحیل شریف پر انتہائی سنگین الزام لگا دیا

لاہور (ڈیلی پاکستان آن لائن) سابق وزیراعظم نواز شریف کی جانب سے ممبئی حملوں کے حوالے سے دیے جانے والے بیان کے بعد اٹھنے والا ہنگامہ ابھی تک جاری ہے، جس میں ہر کوئی اپنا حصہ بقدر جثہ شامل کر رہا ہے۔ سینئر تجزیہ کار اور کالم نویس ہارون الرشید نے نواز شریف کے اس بیان کا ذمہ دار راحیل شریف کی ’’ عنایتوں ‘‘ کو قرار دیا ہے۔

سینئر صحافی ہارون الرشید نے ٹوئٹر پر لکھا کہ ’’ کیا جنرل راحیل شریف بھی ملک سے بے وفائی کا مرتکب نہیں ہوا، جانتے بوجھتے اس نے نواز شریف اور مریم نواز کو ڈان لیکس کی تحقیقات سے الگ کر دیا‘‘۔

خیال رہے کہ ڈان لیکس کے معاملے پر سابق وزیر اعظم نواز شریف کے معاون خصوصی طارق فاطمی، اس وقت کے وزیر اطلاعات پرویز رشید اور پرنسپل انفارمیشن سیکرٹری راؤ تحسین کو عہدوں سے ہٹایا گیا تھا لیکن آج تک یہ بات واضح نہیں ہوسکی کہ ڈان لیکس کا اصل ذمہ دار کون تھا۔ اپوزیشن جماعتیں اور بعض سیاسی تجزیہ کار ڈان لیکس کا ذمہ دار مریم نواز کو قرار دیتے ہیں جس کا اندازہ ہارون الرشید کے ٹویٹ سے بھی کیا جاسکتا ہے۔دوسری جانب ہارون الرشید کے ٹویٹ پر صارفین ملے جلے رد عمل کا اظہار کر رہے ہیں۔عبدالقیوم نامی صارف نے سوال اٹھایا کہ راحیل شریف کو کون پوچھے گا ؟

بیرسٹر حمزہ گلزارنے کہا کہ راحیل شریف کے پاس صرف اور صرف یہ حل تھا کہ وہ ملک میں مارشل لا لگاتا اور نواز شریف کو گرفتار کرلیتا کیونکہ اس کے پاس وزیر اعظم کو گرفتار کرنے کا کوئی اختیار نہیں تھا، اور اگر وہ ایسا کرلیتا تو پھر آگے کیا ہوتا ؟۔

It is unfortunate. But the only alternative he had was to launch a coup. Practically, he had no power to get the PM arrested. And even if he did..how would have things gone forward?

وقاص رانا نے لکھا کہ اگر راحیل شریف کے پاس نواز شریف کو ڈان لیکس میں گرفتار کرنے کا اختیار نہیں تھا تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ انہیں کھلی آزادی دے دی جائے ، ڈان لیکس بہت ہی حساس معاملہ تھا اور آرمی چیف کی ذمہ داری تھی کہ وہ ملک بچانے کیلئے ایسے غداروں کو برباد کردیتا، خواہ اس کام کیلئے مارشل لا لگانا پڑتا، عدالتوں کا سہارا لینا پڑتا یا جو بھی طریقہ اپنایا جاتا۔

Doesn’t mean that if he had not power to arrest them , then they should be released forever

Dawn leaks was very sensitive, COAS has responsibility to demolish such traitors to save country, may be By court , by martial , whatever