جمائمہ کے بھائی کھل کر مسلمانوں کے خلاف میدان میں آگئے، ایسا اعلان کردیا کہ جان کر عمران خان کو بھی ان کی حمایت کرنے پر بیحد افسوس ہوگا

لندن (ڈیلی پاکستان آن لائن) چیئرمین تحریک انصاف عمران خان کے سابق برادر نسبتی اور صیہہونیت کی راہ پر گامزن برطانوی سیاستدان زیک گولڈ سمتھ نے امریکہ کا سفارتخانہ مقبوضہ بیت المقدس منتقل ہوتے ہی اپنا اصل روپ دکھانا شروع کردیا ۔ زیک نے بجائے قاتل اسرائیل کی مذمت کرنے کے پیر کے روز ہونے والے قتل عام کا ذمہ دار فلسطینیوں کو قرار دینا شروع کردیا اور ایسی ایسی توجیحات گھڑ لیں کہ بندے کو ان کی ذہنی صحت پر ہی شک ہونے لگتا ہے۔

پیر کے روز امریکی سفارتخانہ تل ابیب سے مقبوضہ بیت المقدس منتقل کیا گیا جس پر فلسطینیوں کی جانب سے شدید احتجاج دیکھنے میں آیا۔ صیہونی دہشتگرد فورسز نے انتہائی بے دردی کے ساتھ نہتے مظاہرین کو گولیوں کا نشانہ بنانا شروع کردیا اور ایک ہی دن میں 54 سے زائد شہریوں کو شہید اور 2 ہزار سے زائد کو زخمی کردیا۔ فلسطینیوں پر ہونے والے اس ظلم کی ہر جانب سے مذمت کی گئی لیکن کچھ بے ضمیرقسم کے لوگ ایسے بھی ہیں جو اس قتل عام کو جائز قرار دینے کیلئے انتہائی بودی اور شرمناک قسم کی توجیحات پیش کر رہے ہیں۔

عمران خان کی سابق اہلیہ جمائمہ خان کے بھائی زیک گولڈ سمتھ جنہوں نے پاکستانی نژاد صادق خان سے لندن کے میئر کے انتخاب میں بری طرح شکست کھائی تھی نے ٹوئٹر پر فلسطینیوں کے خلاف زہر اگلنا شروع کر رکھا ہے۔ اپنے ایک ٹویٹ میں زیک گولڈ سمتھ نے کہا ’’حماس کے وزیر اعظم نے کہا ہے : ہم بارڈر ختم کردیں گے اور ان کے جسم چیر کر ان کے دل نکال لیں گے، حماس کا وزیر اعظم احتجاج کو اس نظر سے دیکھتا ہے جبکہ ہمارے بعض ارکان پارلیمنٹ بھی اسے گاندھی کی طرح کی بھوک ہڑتال سے تشبیہہ دے رہے ہیں لیکن اس سے ایک بات واضح ہوگئی ہے کہ یہ معاملہ اتنا بھی سیدھا نہیں ہے‘‘۔خیال رہے کہ زیک گولڈ سمتھ وہی شخص ہے جس کی عمران خان نے میئر لندن کے انتخابات میں پاکستانی نژاد صادق خان کو چھوڑ کر حمایت کی تھی۔

The Hamas PM said: “We will take down the border and we will tear out their hearts from their bodies.”

That's how Hamas sees this protest, even if some of our own MPs want to think of it as a Gandhian sit-in.

It helps no one to pretend this is simple.