نوشہرہ میں کچہری چوک کے قریب خودکش حملہ ،3 ایف سی اہلکار شہید،8 افراد زخمی

نوشہرہ (ڈیلی پاکستان آن لائن) وزیراعلیٰ خیبرپختونخواہ کے آبائی شہر نوشہرہ میں کچہری چوک کے قریب خودکش حملے میں 3 ایف سی اہلکار شہیداور8 افراد زخمی ہو گئے ،جن کوطبی امداد کیلئے ہسپتال منتقل کر دیا گیا ۔

میڈیا رپورٹس کے مطابق دھماکا کچہری چوک کے قریب سرکاری گاڑی کے قریب ہواجب خودکش حملہ آورموٹر سائیکل ایف سی

کی گاڑی سے ٹکرادی جس سے 3 ایف سی اہلکار شہید اور8 زخمی ہو گئے اور گاڑی تباہ ہو گئی،دھماکے کی اطلاع ملتے ہی پولیس اور سکیورٹی فورسز نے علاقے کو گھیرے میں لے لیا۔زخمیوں کو طبی امداد کیلئے ہسپتال منتقل کردیا گیاجہاں ان کو طبی امداد دی جا رہی ہے۔ویڈیو دیکھئے

1 fatal casualty and 5 others injured in what according to the District Police Chief is a “suicide attack targeting a convoy of the security forces”. More casulties feared. #Nowshera pic.twitter.com/cQY03JsywV