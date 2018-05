شاہدآفریدی کے گھٹنے میں انجری،مکمل صحت یابی کے لئے مزیدوقت درکار

کراچی(ڈیلی پاکستان آن لائن) سٹار آل راونڈر شاہد آفریدی کو گھٹنے کی انجری سے مکمل نجات حاصل کرنے کیلئے مزید 3 سے 4 ہفتے درکار ہیں۔

Went to see my doctor in Dubai, the knee hasnt recovered fully yet. I'll need another 3-4 weeks. Hoping to regain full fitness after that, keep praying for me. pic.twitter.com/U0gOX9PXtA