نواز شریف سکرپٹ کے تحت چل رہے ،تین بار وزیر اعظم رہنے والے شخص نے انتہائی غیر ذمہ دارانہ بیان دیا:بلاول بھٹو

لاڑکانہ(ڈیلی پاکستان آن لائن)چیئرمین پاکستان پیپلزپارٹی بلاول بھٹو زرداری نے کہا ہے کہ نوا ز شریف طے شدہ سکرپٹ کے تحت کام کررہے ہیں،ملک کے تین باروزیراعظم رہنے والے شخص نے انتہائی غیر ذمے دارانہ بیان دیا۔

So happy I was able to have the first iftaar of Ramzan with my Larkana family. Grateful to Allah for all His Blessings. May all our prayers be accepted and may Ramzan be the harbinger of #peace and brotherhood. #NA200 pic.twitter.com/3foUpdgyI1