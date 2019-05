دبئی میں چھوٹا مسافر طیارہ گر کر تباہ ،ہلاکتیں

دبئی (ڈیلی پاکستان آن لائن )دبئی ائیر پورٹ پر چھوٹا نجی مسافر بردار طیارہ گر کر تباہ ہوگیا جس کے نتیجے میں دو افراد ہلاک ہوگئے۔دبئی میڈ یا آفس کے مطابق دبئی انٹرنیشنل ایئرپورٹ پر ایک نجی مسافرطیارے کو حادثہ پیش آیا جس میں چار مسافر سوار تھے ،حادثے کے نتیجے میں پائلٹ اور اسٹنٹ پائلٹ جاں بحق ہو گیا ۔ مسافر بردار طیارہ ڈائمنڈ 43 جو ہنی ویل نامی کمپنی کی ملکیت تھا، تکنیکی خرابی کی وجہ سے گر کر تباہ ہوگیا۔

بیان میں مزید کہا گیا کہ حادثے کے بعد کچھ دیر کیلئے دبئی انٹرنیشنل ایئرپورٹ پر پروازوں کی آمد و رفت متاثر ہوئی تاہم اب فلائٹ آپریشن معمول کے مطابق جاری ہے۔دبئی میڈیا آفس نے بتایا کہ حادثہ مقامی وقت کے مطابق شام 7 بجے پیش آیا جس کے بعد فلائٹ آپریشن ساڑھے 8 بجے تک متاثر رہا۔

Government of Dubai Media Office: An accident involving a small plane with 4 passengers occurred resulting in the death of the pilot and his assistant. The relevant teams are on the scene. pic.twitter.com/HVX9tJrKYp