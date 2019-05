امام الحق کو ایسی جگہ پر گیند لگ گئی کہ تڑپ اٹھے ،ریٹائر ڈ ہرٹ ہونا پڑ گیا

ناٹنگھم(ڈیلی پاکستان آن لائن )انگلینڈ کے خلاف چوتھے میچ میں پاکستان کی بیٹنگ جاری ہے ،اس دوران گیند لگنے سے بلے باز امام الحق شدید زخمی ہو گئے ۔تفصیل کے مطابق پاک انگلینڈ سیریزکے چوتھے ون ڈے میں میزبان ٹیم نے ٹاس جیت کر پہلے فیلڈنگ کا فیصلہ کیا ۔

پاکستان کی جانب سے فخر زمان اور امام الحق اوپنر آئے تاہم یہ پارٹنر شپ زیادہ دیر چل نہ سکی اور امام الحق ریٹائرہرٹ ہو کر پویلین لوٹ گئے ۔امام الحق 12گیندوں پر 3رنز بنا کر پچ پر موجود تھے کہ برطانوی باولر مارک وڈ کی ایک تیز گیند امام الحق کی کہنی پر لگ گئی جس سے وہ تڑپ اٹھے اور گراﺅنڈ میں ہی لیٹ گئے ۔پاکستانی ڈاکٹرز کی ٹیم انہیں ابتدائی طبی امداد دینے گراﺅنڈ میں آئی اور پھر ان کی تکلیف دیکھ کر انہیں اپنے ساتھ پویلین لے گئی ۔

Imam-ul-Haq has retired hurt after receiving a hard blow on the elbow from an 89mph ball from Mark Wood. Babar Azam comes in with Pakistan 9/0 after 3.2 overs.