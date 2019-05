قمر زمان کائرہ کا بیٹا ٹریفک حادثے میں جاں بحق، تصاویر دیکھ کر آپ کی آنکھوں میں بھی آنسو آجائیں گے

لالہ موسیٰ (ڈیلی پاکستان آن لائن)پیپلز پارٹی وسطی پنجاب کے صدر قمر زمان کائرہ کے جواں سال صاحبزادے اسامہ قمر کائرہ اپنے دوست کے ساتھ ٹریفک حادثے میں جاں بحق ہوگئے ہیں۔ حادثے کا شکار ہونے والی گاڑی کی تصاویر بھی منظر عام پر آگئی ہیں۔

جمعہ کے روز افطاری سے کچھ دیر قبل قمر زمان کائرہ اسلام آباد میں پریس کانفرنس سے خطاب کر رہے تھے کہ اسی دوران انہیں ان کے صاحبزادے کی گاڑی کو پیش آنے والے حادثے کی اطلاع دی گئی۔ پریس کانفرنس کے دوران ایک صحافی نے قمر زمان کائرہ کو بتایا ’ ایک خبر آئی ہے کہ آپ کے بیٹے کا ایکسیڈنٹ ہوگیا ہے‘ ۔ یہ خبر ملتے ہی قمر زمان کائرہ فوری طور پر نیوز کانفرنس چھوڑ کر لالہ موسیٰ روانہ ہوگئے۔

Qamar Zaman Kaira was doing a presser when he got the news of Usama Kaira's death in a road accident. pic.twitter.com/xmh0SFygCT