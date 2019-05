مہوش حیات کی پنجاب کا روایتی کھیل ’شٹاپو‘ کھیلتے ہوئے ویڈیو منظر عام پر آگئی

لاہور (ڈیلی پاکستان آن لائن) آج کے ڈیجیٹل زمانے میں روایتی کھیل معدوم ہوتے جارہے ہیں لیکن بعض جگہوں پر آج بھی بچے روایتی کھیل کھیلتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ ایسے ہی بچوں کے ہجوم کے درمیان مہوش حیات نے بھی انٹری ماری اور بچوں کے ساتھ شٹاپو کھیلا۔

اداکارہ مہوش حیات نے سوشل میڈیا پر شٹاپو کھیلنے کے لمحات کی ویڈیو شیئر کی ہے۔ اداکارہ کا کہنا ہے کہ جب وہ اپنی فلم لوڈ ویڈنگ کی شوٹنگ کر رہی تھیں تو اس دوران انہوں نے بچوں کے ساتھ مل کر یہ کھیل کھیلا۔ مہوش حیات نے بتایا کہ ڈسکہ میں لوڈ ویڈنگ کی شوٹنگ کے دوران انہیں کچھ نئے دوست ملے ۔ ’ ان دوستوں نے مجھے نہ صرف شٹاپو کھیلنا سکھایا بلکہ چیٹنگ کرنے کی بھی اجازت دی ، زندگی کی تمام تر مشکلات کے باوجود ان لڑکیوں کی آنکھوں میں زندگی کا بھرپور جذبہ موجزن تھا جو بہت ہی متاثر کن تھا، کاش کہ میں ان تمام لڑکیوں کو اپنے ساتھ اپنے گھر لاسکتی‘۔

In Daska during a break frm loadwedding’s shoot with new found frnds. These girls taught me how to play Staapu & let me cheat as well???? They were amazing with a real zest 4 life. Inspite of very difficult living conditions,they all had a smile on their faces.Was truly inspiring❤️ pic.twitter.com/0WfqlAgeW9