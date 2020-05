" اب تیاری کریں تاکہ ۔ ۔ ۔" بیرون ملک سے چاول خریدنے والا وفد کب پاکستان آئے ...

اسلام آباد (ویب ڈیسک) مشیر تجارت عبدالرزاق داؤد نے کہا ہے کہ میکسیکو سے چاول کی برآمد سے متعلق ایک وفد جون یا جولائی میں پاکستان آئے گا۔اپنے ایک ٹوئٹ میں انہوں نے کہا کہ وفد چاول کے برآمد کنندگان سے ملاقات کرکے چاول خریدنے سے متعلق جانچ پڑتال کریگا، برآمدکنندگان سے گزارش ہے کہ وہ تیاری کریں تاکہ زیادہ سے زیادہ چاول برآمد کرنے کی منظوری ہوسکے۔

ہم نیوز کے مطابق عبدالرزاق داؤد کا کہنا ہے کہ میکسیکو سے ہماری چاول کی برآمد کچھ عرصہ سے رکی ہوئی ہے۔ امید ہے ہمارے ملک کے چاول کو میکسیکو کی مارکیٹ تک رسائی حاصل ہو جائے گی۔

A Rice delegation from Mexico will hopefully be coming in June or July 2020 to appraise various rice exporters for giving them permission for exporting rice to Mexico. 1/2@aliya_hamza @pid_gov @ImranKhanPTI @PTVNewsOfficial @appcsocialmedia