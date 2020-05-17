کیا ارطغرل غازی کی 'حلیمہ سلطان' پاکستان آرہی ہیں؟

کیا ارطغرل غازی کی 'حلیمہ سلطان' پاکستان آرہی ہیں؟
لاہور(ڈیلی پاکستان آن لائن) پاکستان میں ترک ڈرامہ سیریل "ارطغرل غازی" کی دھوم مچی ہوئی ہے۔ ایسے میں پاکستانیوں کے پسندیدہ اداکاروں کی فہرست میں ترک فنکار بھی شامل ہوگئے ہیں اور اگر بات ہو ارطغرل کی حلیمہ سلطان کی تو ان کیلئے تو ان کے پاکستانی مداح اتنے جذباتی ہیں کہ کیا کہے کوئی۔
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دوسری جانب ارطغرل غازی کے مرکزی کرداروں کے سوشل میڈیا اکاونٹس پر اب پاکستانی مداحوں کے تبصروں کے بھی ڈھیر نظرآتے ہیں۔
اسرا کا ایک انداز
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- “Beğlik bendedir, ana. “ Cankız o günkü gibi terli değil, ateşli değil, kayıp kayıp gitmeli değil; ama daha da zorlamalı; “Umardım, oldu” dedi. Ve Osman’ın, en güvendiği oğlunun koluna başını kaydırdı. Mutlu mutlu gülümsedi. Sonra son bir çabayla başını çevirip oğlunun gözlerini aradı. Açık açık yalvardı: “Osmancık, Osmancık.. can karam benim.. Cankız’ın canı karam: Sevenleri, güvenenleri, bel bağlayanları kara çıkarma. “ Sonra, Osman elini öperken ekledi: - “Yasa kaptırma kendini. Olana kaptırma kendini. Dönüp arkana bakma. Sev.. sevgin ayakbağı olmasın. Nankör olma.. vefan ayakbağı olmasın. Var git şimdi; seni beklerler. “ Tarık Buğra - Osmancık Halime Hatun’un (Cankız’ın ) oğlu Osman’a nasihati. #DirilişErtuğrul Bir saat sonra TRT1’de buluşuyoruz. Bu akşam etiketimiz #Ertuğrul İyi seyirler dilerim ????????
ایسے ہی ایک پاکستانی نے ارطغرل غازی میں حلیمہ سلطان کاکردار نبھانے والی اداکارہ اسراء بلجیک کے انسٹا گرام اکاونٹ پران کی تعریفوں کے پل باندھ دیے۔ پاکستانی صارف نے انہیں بتایا کہ ان کا ڈرامہ پاکستان میں بےحد مقبول ہورہا ہے اور لوگ ان سے بہت زیادہ محبت اور پسندیدگی کااظہارکرہے ہیں۔
پاکستانی صارف کے کمنٹ کا جواب دیتے ہوئے اداکارہ اسراء بلجیک نے کہا کہ "میں اس قیمتی رائے پر دل کی گہرائیوں سے آپ کا شکریہ اداکرتی ہوں، آپ سب کی حمایت نے مجھے سچ میں خوشی بخشی ہے۔ میں موجودہ صورتحال کے ختم ہونے کے بعد پاکستان آکر آپ سب سے ملنے کیلیے بےتاب ہوں، اپنا بے حد خیال رکھیے گا۔"
واضح رہے کہ سیریز میں مرکزی کردار ادا کرنے والے ارطغل کی بہادری، مضبوط ایمان، حوصلہ، سب لوگوں کی مخالفت کے باوجود اپنے مقصد پر کھڑے رہنا جیسی خوبیوں نے جہاں پاکستانیوں کو اپنا گرویدہ بنایا ہوا ہے وہیں حلیمہ سلطان نے اپنی خوبصورتی اور شاندار کردار ادا کرنے کی وجہ سے پاکستانیوں کے دلوں میں گھر کر لیا ہے۔
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