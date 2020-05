کیا ارطغرل غازی کی 'حلیمہ سلطان' پاکستان آرہی ہیں؟

View this post on Instagram

Anne: Yaşam kaynağı Doğuran, büyüten, yetiştiren ???? Dünyanın en güzel çiçeği olan annelerimize biz de bir çiçekle teşekkür etmek istedik. @objectivehouse ‘un fikriyle yola çıktık ???? @birtohumlabaslarhayat ‘ın güzel çiçeklerini yanımıza alarak @turkkanserdernegi aracılığıyla bu çiçekleri açık arttırma usulüyle sizlere ulaştırmaya karar verdik. ???? Bu açık arttırmadan elde edilecek gelirle yoksullukla mücadele eden annelerin çocukları için, bir çocuğun ihtiyaçlarını karşılayacağına inandığımız "Sevgi Paketleri" yollayacağız. Siz de aldığınız bir çiçeği annenize hediye ederken başka bir anneyi de mutlu edip, küçük bir çocuğu sevindireceksiniz. ❤️ İletişim : @objectivehouse Link profilimde ????