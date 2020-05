سعودی عرب سے فرار ہو کر کینیڈا پہنچنے والی نوجوان لڑکی نے اپنی ایسی بے باک تصویر شیئر کر دی کہ سعودی سوشل میڈیا صارفین آپے سے باہر ہو گئے

اوٹاوا(مانیٹرنگ ڈیسک) گزشتہ سال سعودی لڑکی رحف محمد القنون ملک سے فرار ہو کر کینیڈا چلی گئی تھی اور وہاں پناہ حاصل کر لی تھی۔ گزشتہ دنوں اس نے اپنی ایک ایسی تصویر ٹوئٹر اکاﺅنٹ پر پوسٹ کر دی کہ سعودی عرب میں انٹرنیٹ صارفین آپے سے باہر ہو گئے۔ میل آن لائن کے مطابق اس پوسٹ میں رحف نے اپنی کینیڈا جانے سے ’پہلے‘ اور ’بعد‘ کی 2تصاویر پوسٹ کیں۔ ایک میں اس نے حجاب پہن رکھا ہوتا ہے اور کینیڈا پہنچنے سے بعد کی تصویر میں وہ بکنی پہنے ہوئے نیم برہنہ ہوتی ہے۔

اپنی پوسٹ میں رحف نے لکھا کہ ”میری زندگی میں بہت بڑی تبدیلی۔۔تب مجھے سیاہ کپڑے پہننے پر مجبور کیا جاتا تھا اور مجھے مرد کنٹرول کرتے تھے۔ اب میں ایک آزاد لڑکی ہوں۔“رحف کی اس پوسٹ پر کمنٹس میں لیلیٰ عیسیٰ نامی لڑکی نے لکھا کہ ”اللہ ہمیں ایسی برہنگی سے بچائے۔ میری بہن، کوئی ہمیں اپنی پسند کے کپڑے پہننے پر مجبور نہیں کرتا۔ ایسی احمقانہ باتیں لکھنے سے گریز کرو۔“عدیل خان نامی شخص نے لکھا کہ ”دنیا نے اس لڑکی کو صرف اس لیے مشہور کر دیا ہے کہ اس نے کپڑے اتار ڈالے ہیں اور برہنہ ہو گئی ہے۔ “ایک لڑکی نے کہا کہ”خدا تمہاری دل شکستہ فیملی کو صبر و استقامت دے اور تمہیں سیدھا راستہ دکھائے۔“

The biggest change in my life.. from being forced to wear black sheets and being controlled by men to being a free woman. https://t.co/HHhlPCGc9e pic.twitter.com/oGAh9AgK6Q