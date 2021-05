اکشے کمار اور ٹوئنکل کھنہ نے کورونا کے مریضوں سے کیا گیا وعدہ پورا کردیا

ممبئی (ویب ڈیسک) اکشے کماراور ٹوئنکل کھنہ فلمی صنعت کی دیگر شخصیات کے ہمراہ اس وقت کورونا کے خلاف جنگ میں اہم ہتھیارآکسیجن کی بلا تعطل فراہمی کے لیے سرکاری ہسپتالوں میں آکسیجن کنسینٹریٹر فراہم کر رہے ہیں۔

چند روز قبل ہی اکشے کماراوران کی پتنی ٹوئنکل کھنہ نے کووڈ-19 کے مریضوں کو100 عدد آکسیجن کنسنٹریٹر( گیس سپلائی سے آکسیجن جمع کرنے والا آلہ) دینے کا اعلان کیا۔اورآج ہی انہوں نے وعدہ وفا کردیا، ٹوئنکل کھنہ نے آج ٹوئٹر پر ایک اہم اپ ڈیتے ہوئے لکھا کہ ’آکسیجن کنسٹریٹرکی تیسری لاٹ دہلی کےمریضوں میں تقسیم کی جا رہی ہے، جب کہ خالصہ ایڈ کی مدد سے پنجاب کے مریضوں کو زیادہ میڈیکل سپلائیزبھی بھیجی گئی ہیں۔

